Comitetul din Norvegia a acordat, vineri, Premiul Nobel pentru Pace, Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, deși favorit era președintele SUA, Donald Trump.

”Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”, a spus recent liderul de la Casa Albă, într-un discurs în fața delegaţilor la Naţiunilor Unite.

La Premiul Nobel pentru Pace din acest an au fost nominalizate și organisme precum Curtea Penală Internațională sau Agenția ONU pentru refugiații palestinieni (URWA) și comisarul său general Philippe Lazzarini.

Maria Corina Machado a primit prestigiosul Premiu Nobel pentru Pace pentru munca neobosită de promovare a drepturilor democratice a poporului venezuelean și pentru munca ei de a obține o tranziție pașnică de la dictatură la democrație.

Laureata din 2025 a Premiului Nobel este lidera opoziției din Venezuela, este recunoscută pentru curajul și perseverența sa în fața represiuni regimului autoritar de la Caracas, fiind de ani de zile una dintre principalele voci ale puterii democratice din țară.

Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda tuturor așteptărilor și speculațiilor care au circulat în ultimele luni.

Experții Nobel spun că șansele reale ca liderul de la Casa Albă să fi câștigat erau foarte mici, deoarece deciziile se iau pe baza unor procese de analiză foarte îndelungate și că popularitatea sau presiunea publică nu influențează deliberările.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet format din cinci membri, aleși pentru un mandat de șase ani de parlamentul norvegian (Stortinget), și singurul care se decernează la Oslo, premiile pentru celelalte categorii fiind acordate la Stockholm.