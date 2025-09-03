Un accident feroviar a avut loc miercuri după-amiază, în județul Botoșani. Un tren cu aproximativ 50 de călători a lovit un tractor cu remorcă, iar șoferul utilajului a fost rănit.

Incidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată, fără barieră, aflată în apropierea localității Cervicești Deal. Trenul circula pe ruta Botoșani – Verești – Timișoara, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani.

La locul accidentului au ajuns rapid echipaje de pompieri, cu o autospecială de stingere și una de descarcerare, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță.

Forțele de intervenție au găsit șoferul tractorului în afara utilajului. Acesta era conștient și cooperant în momentul preluării de către medici.

Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, a fost transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Sursa: Newsinn