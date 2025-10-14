Traficul de pe DN1C, în localitatea Jucu din județul Cluj, a fost serios dat peste cap marți dimineață, după ce o autospecială de Poliție aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier.

Autospeciala, care circula cu semnalele luminoase și acustice pornite, a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani. În urma impactului violent, mașina de Poliție a fost proiectată într-un alt vehicul staționat pe același sens de mers.

Incidentul s-a produs în jurul orei 07:40, pe direcția Gherla – Cluj-Napoca. La volanul autospecialei se afla o polițistă de 35 de ani, care efectua o depășire regulamentară. În acel moment, șoferul de 24 de ani a virat brusc la stânga, fără să se asigure și peste marcajul longitudinal continuu.

Impactul a fost puternic și a generat pagube materiale importante. Din fericire, nu au existat victime. Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În urma accidentului, circulația a fost restricționată temporar, iar traficul s-a desfășurat alternativ pe un singur sens, până la degajarea carosabilului. „Evenimentul s-a produs în timpul unei misiuni, autospeciala având semnalele acustice și luminoase în funcțiune. În prezent, se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili responsabilitățile și cauzele exacte ale coliziunii.