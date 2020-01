Simona Halep s-a calificat în semifinale la Australian Open 2020, după ce a învins-o categoric pe Anett Kontaveit, scor 6-1, 6-1, în doar 53 de minute.

Constănțeanca a făcut un joc aproape perfect, a rămas fără set pierdut la Melbourne şi a ajuns pentru a opta oară în penultimul act al unui turneu de Mare Şlem.

„Vă mulțumesc pentru astăzi, pentru fiecare zi. E o plăcere să joc aici, în Australia, și să pot practica cel mai bun tenis al meu. M-am simțit foarte bine azi pe teren, am fost puternică pe picioare. Știam cum să joc contra ei, am fost concentrată și îmi place foarte mult să joc aici, la Melbourne. Am simțit că mă pot concentra pe ceea ce am de făcut în fiecare zi. Acest an a început excelent și mă simt mult mai puternică decât în trecut”, a declarat Simona Halep.

Simona va juca in semifinale cu Garbine Muguruza (32 WTA, care a învins-o în sferturi pe Anastasia Pavlyuchenkova in două seturi, scor 7-5, 6-3. Meciul va avea loc în dimineața zilei de joi, 30 ianuarie.