Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod roșu de ploi abundente pentru județele Dolj și Olt.

COD ROȘU – Ploi abundente

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, ora 21:00

Zone afectate: județele Dolj și Olt

Fenomene vizate: cantități de apă de 100…110 l/mp.

Informare meteorologică – Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10

În această perioadă, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea, unde se vor înregistra 17…20 de grade, iar minimele între 0 și 10 grade.

Fenomene vizate:

Ploi importante cantitativ – din dimineața zilei de joi (2 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat în întreaga țară. Se vor acumula 25…50 l/mp, iar în sud chiar 70…90 l/mp.

Ninsori temporar viscolite la munte – la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă.

Intensificări ale vântului – în sud, est și la munte, cu viteze de 45…55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea rafale ce pot depăși 60…70 km/h.

Sursa: Realitatea de Dolj