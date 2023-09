Bună seara dragi telespectatori Realitatea PLUS, bună sera dragi ascultători RFM, bună seara dragă Diaspora. Vreți o țară ca afară? Aș vrea să vă răspundeți sincer, fiecare dintre dumneavoastră. Eu m-am gândit adesea la această întrebare și am ajuns și la o concluzie clară. Nu, nu vreau o țară ca afară! Vreau una ca aici, ca pe vremea bunicilor bunicilor mei! O Românie în interiorul României! O țară curată, cu oameni demni, care să înțeleagă pe deplin că sunt binecuvântați de bunul Dumnezeu.

Astăzi, gradina Maicii Domnului este înconjurată de flăcări uriațe. Balcanii stau, din nou, pe un butoi cu pulbere și sunt gata să explodeze oricând. De la vest privesc cu nesaț spre Ardeal ochii extremiștilor lui Viktor Orban, frate de cruce și aliat cu Vladimir Vladimirovici. Iar Ucraina este mistuită de focul războiului, pe care nici sângele atât de multor nevinovați nu îl mai poate stinge. Putin mută tot mai aproape de NATO și România acest conflict care este gata sa capete proporții pe care nu ni le puteam imagina reale în timpul vieții noastre. Bombardamentele nemiloase de la porturile ucrainene de pe Dunăre au rolul strategic de a tăia exporturile de cereale, însă au și alta menire. Una sinistra: aceea de a teroriza populația de pe malul de vest, pământ românesc pe care flutură steagul Alianței Nord Atlantice și al Uniunii Europene. Moscova se joacă periculos cu aceste raiduri cu drone, la câțiva pași de Tulcea și Galați, județ atât de drag sufletului meu. Toate acestea se întâmplă în timp ce tara noastră a devenit fortăreață pentru Summitul Inițiativei celor 3 Mări la București, la care participa cei mai importanți lideri ai Europei centrale și de pe flancul estic. Este clar ca dictatorul rus nu are de gând sa oprească măcelul și pare că vrea să atragă și alte națiuni în vâltoarea morții, mai ales ca a dat noi ordine de mobilizare pe plan intern. În cel mult doua luni, pe front vor ajunge alții 200 de mii de tineri, gata sa piară pentru nebunia unui om ce se crede urmaș al lui Petru cel Mare. Putin poate fi asemuit, mai degrabă, cu Ivan cel groaznic sau Iosif Stalin. Și nu ca înălțime politica, ci ca dorință de răzbunare și ca tiranie. Ministrul Apărării a mers azi în zonele de granița sa vadă cu ochii Domniei Sale ce se petrece acolo și a confirmat că bucăți de dronă au căzut pe teritoriul nostru. Cred ca, fără sprijin aliat, România nu poate face fata unei asemenea grozăvii care sper sa nu se petreacă vreodată. România, trezește-te! Spală-te bine pe ochi sa vezi lucrurile cu limpezime, fă-ți rugăciunea sa îți fie bine! Române, sărută-ți familia de la mică la mare, îmbrățișează-i pe cei dragi, căci timpurile noastre sunt impredictibile: știm când plecăm, dar nu știm când sau dacă ne mai întoarcem la ei, acasă! Toți cei care suntem responsabili, cei care prețuim viața și ne dorim sa trăim, nu sa murim din cauza nenorociților care se joacă cu gazul, cu focul, cu drogul! Trebuie sa luptam pana la capăt! Uniți-vă și vom reuși! Astăzi am aflat ca Ionuț Doldurea, nenorocitul care a încălcat legea sa facă bani- jucându-se la propriu cu viața noastră, este, de fapt, vecinul meu! Sta și el în Paradisul Verde Sursele care mi-au spus acest lucru mi-au confirmat ca în seara exploziei el se afla la fata locului. Deci, bifăm un adevăr pe care l-a spus și aseară avocatul lui. Ce nu a spus apărătorul acestuia este că el se afla acolo mereu. Adică și când se fura și se amesteca gazul. Aceleași surse îmi spun ca Doldurea nu întâmplator a venit la Crevedia sa își facă stația asta GPL,care era camuflata cumva. Asta pentru că erau mai multe mașini parcate în fata, ca sa para service orice altceva. Exact pe sub stația lui de GPL trece o magistrala de gaze. Sunt suspiciuni ca s-a conectat la această conductă; fura și gaze, nu doar curent acest milionar inconștient. Lucrurile sunt atât de grave că, dacă autoritățile nu vor face dreptate, riscam toți sa bubuim la propriu! Întrebarea mea, ca o mama speriată pentru că trăiesc, locuiesc și am familia in vecinătate este următoarea: s-a verificat harta magistralei? S-a văzut concret cum s-a conectat Doldurea la ea? Exista o evidentă a zilelor, a datelor când magistrala a fost oprită? Pentru ca nu te poți lega la magistrală decât dacă ea este oprită și goală! Deci, clar are și aici complici. Dacă a explodat locul de unde el scotea ilegal gazele, este pericol să bubuie toată magistrala? Este risc să radă de pe fata pământului nu doar Crevedia ci și Mogoșoaia, ori Corbeanca unde locuiesc eu? Sau explodează doar sectorul înțepat? Este o bomba cu ceas? Câți dealeri de viață și moarte ca Doldurea mai sunt in România? Este posibil ca zilele viitoare să vedem și primele stenograme, ca să înțelegem de ce procurorii i-au lăsat zece zile pana sa ii cheme, ca sa vadă cu cine se întâlnesc acești moguli ai gazului, ce vorbesc și dacă se dovedește ca Ionuț Doldurea i-a învățat pe angajați ce sa declare: că ba de la o țigară, ba de la un cauciuc înfierbântat, cât să cadă și ei drept victime. Complicitatea criminala, lipsa de respect pentru viață este atât de mare, încât Doldurea e doar un cap al hidrei corupte, care vrea să facă averi uriașe indiferent de costuri. Instituțiile statului care știau și au închis ochii, funcționarii care au fost complici sunt încă în sistem. Vor mai rămâne și pentru noii Doldurea care vor dori sa încalce legea pentru miliarde de euro? Primarul de ce nu a fost chemat la audieri? De ce nu este reținut? Dragi romani, repet: nu mai merge și așa! Luați atitudine și schimbați câte ceva în bine, în fiecare zi. Cereți controale la aceste stații in toată țara! Instituțiile care sunt responsabile cu controalele trebuie reconstruite din temelii, împrospătate cu oameni noi. Cei vinovați trebuie arestați, ca să plătească și să fie un exemplu ferm ca statul roman nu mai încurajează corupția. Vom astepta răspunsul oficial al conducătorilor, cert e că până atunci nu sunteți în siguranță, dragi români! Nimeni nu este în siguranță dacă aceste controale nu se fac cu simț de răspundere. Eu personal astept răspuns vis a vis de magistrala de gaze la care se spune că Doldurea era înțepat, de unde fura gazele și le amesteca. Și mai e ceva ce nu înțeleg: flacăra de la aragaz e albastra, nu? În toate imaginile din noaptea exploziei, flăcările au fost roșii, portocalii și s-au văzut de la 20 km. Asta arată ce substanța era acolo, ce a ars mai exact. Despre victime ce sa mai întreb? Mai bine vorbim despre cum putem evita o nenorocire si mai mare. Este clar că suntem in război cu marii corupți, acoperiți de instituțiile statului, de partidele politice. Nu e nevoie sa fim bombardați de străini, ca explodăm din cauza lor, a hoților din interiorul acestor granițe. M-au întrebat copiii de ce nu ne mutam in alta parte, unde nu trebuie sa luptăm, la propriu, pentru viața noastră și să fim in siguranța, sa ne bucurăm de viață? Nu exista un loc al păcii? Un loc al frumosului al armoniei? De ce atâta ceartă și atâtea pericole? Ce pot sa le răspund unor copiii puri, atât de firavi? Ca așa e pe pământ? Te lupți de când te naști? Din prima clipa te lupți sa te hrănești, sa te încălzești, sa fii sănătos, apoi în siguranță. Te lupți sa ai, sa păstrezi ceea ce ai, te lupți pentru atâtea lucruri că, în final, nici nu înțelegi dacă a fost totul pentru mai bine sau o doar o cursă epuizantă și fără rost! Cred că în Împărăția cerurilor exista pace, lumina, armonie deplină. Aici, pe pământ avem teste pe care le trecem sau nu. Vă spuneam aseară că acest an e foarte greu, extraordinar de greu. Rămânem repetenți sau ne-am maturizat și știm sa alegem binele țării, binele romanilor, binele copiilor ce vor veni după noi? Eu sunt convinsă că sunt și oameni extraordinari în această țară, în structurile statului, oameni care ne vor ajuta sa scăpăm de nenorociți. Corupția există, este un fenomen real. Căci am ajuns să pierdem șirul morților, dar nu toți românii sunt pătați. Sa nu credeți că am uitat de războiul cu cei care ne otrăvesc. Am încetat campania mea cu testarea alimentelor pentru ca autoritățile mi-au promis ca se vor face controale, că se vor cumpara echipamente pentru laboratoare, ca să avem cu ce ne apăra cetățenii. Ce s-a făcut? S-a mișcat ceva sau m-ați păcălit ca sa renunț și sa nu mai zic nimic? Le-a fost copiilor dor de nuca de cocos, copilul meu- șeful meu, cum a spus m-am urcat in mașina și am căutat la cel mai apropiat supermarket din Corbeanca și am găsit. Am venit bucuroasa acasă cu nuca de cocos ei și mai bucuroși decât mine și când am spart-o. Surpriză: era putrezită! Am dat bani pe un gunoi! Asta se vinde pe rafturile supermarketurilor? Cum as fi putut testa nuca in magazin, înainte sa o cumpăr? Eu am crezut ca sunteți responsabili și ceea ce promite guvernul și ANSVSA-ul se face! Cum să procedez acum? Sa mai deschid alt dosar, sa ma mai lupt cu încă un mamut, un lanț de supermarketuri cu renume internațional? Voi ce ați face în situația asta, dragi români? Individual nu vom reuși să învingem corupții și trădătorii. Doar împreună o putem face. Dar, din păcate, mulții dintre românii cei buni ori sunt dezbinați, ori prin alte țări. E timpul să se unească, sa fie o forță, ca sa punem odată stop nenorocirilor și sa mergem la culcare cu inima ușoară ca totul e bine și apucam și ziua de mâine. Dar ziua de mâine trebuie să vină, mai întâi, pentru cei care ne calcă pe urme. Jose Saramago, un scriitor portughez ne spune așa: „un copil este o ființă pe care ne-a împrumutat-o Dumnezeu, ca să facem un curs intensiv despre cum să iubim pe cineva mai mult decât pe noi înșine, despre cum să ne schimbăm cele mai mari defecte pentru a le da cele mai bune exemple și despre cum să învățăm să avem curaj. Da, asta e! Să fii tată sau mamă este cel mai mare act de curaj pe care îl poate face cineva, pentru că presupune să te expui la toate tipurile de durere, dar mai ales incertitudinii că faci lucrurile corect și temerii de a nu pierde ceva atât de iubit. A pierde? Cum? Nu e al nostru? A fost doar un împrumut. Cel mai prețios și mai minunat împrumut, pentru că sunt ai noștri atâta timp cât nu pot avea grijă de ei înșiși, după aceea aparțin vieții, destinului și familiilor lor. Dumnezeu să binecuvânteze, pentru totdeauna, copiii noștri, pentru că pe noi, deja, ne-a binecuvântat cu ei!”. Așadar pentru ei trebuie să luptăm cu toată forța noastră. Lor trebuie să le lăsăm la cheie un loc pe care să îl considere țară și casă. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir