Generația bunicilor noștri a făcut cât a putut, cea a părinților noștri încă se luptă. Iar generația noastră abia învață sa lupte, acum înțelege cum trebuie să își poarte bătălia la finalul căreia se va scrie istoria. Nu te pregătește nimeni pentru asta, înveți pe parcurs, din eșecuri, din succesele de etapă. Nimic nu e permanent.

Important este să nu cedezi. Abia când decizi să depui armele, deși încă mai ai șanse, oricât de mici ar fi ele, doar în momentul acela te poți considera învins. Dumnezeu e cu noi și avem credința tare că putem reuși, asemenea cum David l-a răpus pe Goliat. Tocmai de aceea trebuie să ne întrebăm ce poate face generația noastră ca aceste abuzuri ale statului paralel sa se oprească. Să nu se rostogolească peste tot și toate, iar hidra răului să nu devină atât de puternică, încât să ne strivească pe toți sub ea! Unele generații sunt binecuvântate cu multe, de la altele se așteaptă mult. Cred că noi, cei de azi, avem două misiuni esențiale, două obiective clare: aceea de a ne recupera țara din ghearele străinilor și ale trădătorilor, dar și pe cea de a opri aici și acum guvernul din umbră! Acești oameni care se cred stăpâni pe destinele noastre au confiscat copilării nevinovate, ambiționați de beția puterii sa producă suferințe de neimaginat! Ma întreb dacă acești oameni care fac rău cu intenție, nu din neștiința, sunt și ei părinți și au responsabilitatea vieților copiilor lor? Am înțeles că sunt acoperiți de legi strâmbe, ca să nu plătească legal, să nu fie disciplinați, cercetați. Dar răul făcut de ei se va întoarce și asupra lor? Sau cel ce nu crede în nimic e de neatins și poate face câte un rău mai mic, mai mare la fiecare pas, în funcție de interesele pe care le are? Știu că această coaliție obscură împotriva României va încerca mereu să se impună prin înțelegeri din umbră, dar trebuie să îi diminuăm influența. Asta să ne fie legea de căpătâi, români! Asta e bătălia noastră! Altfel, răul se va înmulți și va înghiți și generațiile care vin în urma noastră. Vreți să lăsăm copiilor și nepoților noștri o țară? Atunci, la luptă! Cu Dumnezeu înainte!

Ne apropiem de săptămâna mare, sa ne întrecem în gânduri bune, în fapte bune, sa dăruim zâmbete, să mai radem la glume ca sa ne descrețim fruntea. Viața bate filmul, fiecare zi vine cu provocările ei. Trebuie să le luăm pe toate așa cum vin, să ne adaptăm, dar să nu pierdem din vedere cele două mari obiective pe care este absolut necesar să ni le impunem. Indiferent ce provocări ne ies în cale, important este sa trecem prin toate cu zâmbetul pe față și curaj. În acest spirit vă invit, seară de seară, să ne dam mâna pentru România suverană. Și simt că reușim să schimbăm ceva, o văd din mesajele dumneavoastră. Și din cele care ne laudă, dar și din cele în care ne criticați. Nu suntem perfecți, nu avem această pretenție absurdă, dragii mei. Suntem oameni și mai și greșim. Căci cine este fără de păcat în afara bunului Dumnezeu? Acceptăm și criticile, pentru că vrem să construim. Iar din mailurile trimise de dumneavoastră extragem o constantă: dorința de a redeveni stăpâni peste ce este al nostru de drept. Avem o țară frumoasă, bogată, cu oameni care pot schimba cursul omenirii. Dar, de mai bine de trei decenii, am fost reduși la statutul de popor căruia i se spune că nu știe, că nu e capabil, că nu merită. Împovărați de grija zilei de azi, nu mai ridicăm ochii din pământ și nu mai putem privi către un nou răsărit. Viețile noastre sunt tranzacționate fără milă în întuneric de forțe ascunse, care vizează doar puterea și averea. Dar a venit vremea să punem stop și să oprim acest măcel al României. Din cauza înțelegerilor ascunse, făcute pe la spatele națiunii, ne-am împărțit în două țări: cea din interiorul granițelor, dar și cea din afara ei. În timp ce unii s-au autoproclamat stăpâni peste noi și au acumulat averi uriașe, cei mulți au ales drumul exilului. Pentru câțiva euro, ne înstrăinăm unii de ceilalți.

Nu vorbim în România prea mult despre acest subiect, dar trăim în plină epidemie de singurătate. Un sfert dintre noi ne simțim singuri, o creștere de 10% față de acum câțiva ani. Pandemia ne-a dat peste cap, iar războiul de la granițe ne dezbină definitiv. Și în această ceață în care ne aflăm, marionetele torționarilor pregătesc noi legi care să ne mai lase fără părți de țară. Așa cum ne scrie și domnul Ionel, telespectator al Realitatea Plus: „două proiecte de lege sunt trecute prin Parlament, pe șest, fără dezbatere publică. Nimeni nu vorbește nimic! Se coace un proiect prin care toate Regiile Autonome se vor privatiza! Spun despre Hidroelectrica, Romsilva, Salrom (regia sării) și altele. Sunt 240 în total. AL doilea proiect modifică legea executorului judecătoresc, permițând ca aceasta funcție să fie îndeplinită și de cetățeni ai UE. Mai mult, toate actele emise de aceștia vor fi semnate electronic! Înțelegeți mârșăvia? Tot ce înseamnă facturi de utilități au titlu executoriu. Cedând toate resursele corporațiilor străine, preturile vor creste atât de mult, încât ne vor lua proprietățile cu ajutorul factorului extern și cu executori, care vor fi străini. Mai mult, au adoptat legile Justiției, prin care Legile UE au întâietate asupra Constituției. Astfel vom ajunge, în 5-6 ani sa nu mai avem nimic, nici măcar case în care locuim. PS: Cât de greu le este francezilor să își păstreze drepturile? Cifra oficială este 1 milion de demonstranți, neoficial 3,5 milioane! Noi ce facem?”, se întreabă domnul Ionel. Vreau să vă spun, stimate domn și dragi telespectatori, că noi am abordat subiectul privatizărilor regiilor autonome. Ba chiar a fost scandal uriaș astăzi în Parlament, în comisia care se pregătea să voteze listarea la bursă a ce a mai rămas din această țară. Opoziția a venit cu pancarte în care a acuzat coaliția că vrea să privatizeze tot ce mai are statul român. Noi am prezentat privatizările care au distrus țara și de aceea suntem ținta unor atacuri pregătite de reprezentanții deep state. Adevărul va ieși la suprafață, indiferent de manevrele care se fac pentru ca noi să fim opriți. Suntem și vom rămâne vocea celor care nu se pot face auziți pentru că statul îi ignoră. Nouă nu ne poate fi pusă botniță. Așa cum spuneam, reușim să schimbăm lucrurile. Alături de dumneavoastră, căci nu suntem singuri în acest demers. Consemnăm și o primă victorie după dezbaterile legate de agricultori: strigătul de ajutor al fermierilor care nu au unde să-și vândă laptele a fost auzit de premierul Ciucă. Peste câteva zile, la guvern va avea loc o ședință între asociațiile producătorilor și autoritățile statului. La această întâlnire vor participa și reprezentanții marilor lanțuri comerciale. Săptămâna trecută, un fermier din Transilvania a vărsat o cisternă cu lapte în semn de protest pentru că nu avea unde să-și vândă marfa. Totul după ce procesatorii din zonă i-au spus că nu pot să preia laptele pentru că aduc la un preț mult mai bun din Ungaria. Iar în România, înainte de pandemie și război, peste 150 de mii de copii adormeau flămânzi. Astăzi cifrele sunt cu siguranță mult mai dezastruoase. Unele statistici arată că aproape jumătate dintre pruncii acestei țări sunt în pragul sărăciei. Iar politicienii ne sfidează fără jenă. Așa cum face și un lider PSD din Cluj, Avram Gal pe numele lui. Acesta se laudă cu platoul cu carne de la restaurantul pe care îl deține, care are un preț de 1.200 de lei. Puțini dintre votanții fideli ai social-democraților se pot atinge de astfel de produse prezentate cu lejeritate de un politician plătit cu bani publici. Pensia minimă pe care partidul său se laudă că o crește mereu este de doar 1.125 de lei. Se pot bucura de astfel de produse doar specialii pe care aleșii nației îi apără cu atâta îndârjire. Cumplit este că mulți români nu își putea permite nici măcar să înroșească ouă de sfintele sărbători pascale. Cui îi pasă? Mai există empatie în țara asta? Nu mă refer la noi, cei de rând. Cred că e retorică această întrebare, căci răspunsul vine din tot ce observăm în jurul nostru. Ați văzut cazul revoltător al pacienților care sunt nevoiți să-și facă singuri curat în saloane, cu perfuzii în mâini, după ce infirmierele au intrat în concediu de odihnă. Se întâmplă la cel mai mare spital din Reșița. Ministrul Sănătății sfidează iar și dă dovadă de un cinism fantastic. Alexandru Rafila a trimis o scrisoare președintelui Consiliului Județean Romeo Dunca, unde atrage atenția că neregulile din spital trenează de aproape 3 ani. Culmea e că șeful CJ a ieșit public, în repetate rânduri, și a cerut o conducere nouă la spitalul respectiv. Dacă nici pe el nu îl ascultă liderii coaliției, noi ce așteptări să mai avem. Dragii mei, de aceea este crucial să nu cedam și să ne înarmăm doar cu adevărul care va învinge mafioții din umbră, care țin captivă această țară. Înainte să închei, apropo de lupta noastră pentru adevăr, chiar ne bucurăm că DNA a intrat în încrengăturile mafiote de la aeroportul Otopeni. E interesant sa vedem ce caută omul lui Schmidt, numit de Drulă director la Otopeni, același Dorobanțu care s-a ocupat și de mașinile BMW pentru MAI. USR, care se lauda cu transparentă, acum face scut în jurul intereselor străine! Am încredere că instituțiile statului vor face dreptate pentru romani și că aceasta mafie din aeroport, susținută de statul paralel, va dispărea! Robert Thuma, președintele CJ Ilfov e în stenograme H! Interesant de urmărit, scopul și rezultatele acestui mega dosar. Și încă ceva- acest Dorobanțu dacă a purtat echipamente pe el, ca sa intercepteze tot, înseamnă ca scapă cu basma curată? Sunt multe afaceri dubioase cu statul în jurul acestui domn, preferatul lui Drulă și Schmidt? Doar timpul ne va spune! Nu plecați din fața televizoarelor, urmează un maraton al dezvăluirilor la România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir