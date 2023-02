Vineri v-am vorbit cu drag despre Alba, v-am încurajat sa împachetați și sa mergeți prin țara, sa va bucurați de bijuteriile naționale, sa lăsați banii in România sa mâncați românește, sa trăiți românește, pentru ca doar promovând locurile noastre autohtone putem susține economia naționala! Sâmbătă dimineața ce credeți ca am făcut? Am împachetat și am plecat și eu în Alba sa-l văd pe parintele Vasile de la Manastirea Dumbrava si seara ajuns in Mărisel.

Este un drum lung, de 8 ore, din București dar care merita din plin. Un loc unic, un peisaj de poveste, oameni frumoși, gospodari, ospitalieri, case tradiționale, sănii trase de cai, pârtie de schi cu o vedere extraordinara la pădure și lac, mâncare gustoasă superbe, balnoș-ul este delicios trebuie sa îl încercați când ajungeți acolo! Comuna Mărișel are aproape 1500 locuitori, oameni de nădejde, români adevărați pe care chiar vă invit să îi vizitați. Aveți ce vedea: pe lângă peisajul care îți taie respirația, puteți schia pe una dintre cele trei pârtii moderne, care au fost amenajate aici. Sunt instalații de telescaun, ba chiar și un observator astronomic de excepție. Dragii mei, suntem bogați și avem o țara bogata, cu peisaje desprinse din cele mai frumoase cărți de basme, avem din fericire și oameni politici gospodari cum e primarul din Mărișel, care face totul pentru comunitate și atrage investiții serioase pe plan local! Sunt bucuroasă sa va prezint săptămânal si exemple de politicieni patrioți muncitori si preocupați de bunăstarea cetățenilor săi. Dar avem și nefericirea ca miniștri de turism incapabili sa promoveze bijuteriile României, miniștri de transport incapabili sa se îngrijească de drumurile țării. Nu mai zic de kilometri noi de autostradă, măcar să păstreze în bună stare ce avem acum! Avem oameni politici puși in funcții cheie ca sa nu facă nimic! Complici la distrugerea economiei, complici la exodul romanilor, complici la confiscarea viitorului! Sper ca renașterea naționala sa ii elimine pe toți corupții, pe toți trădătorii care urmăresc doar sărăcirea si falimentarea noastră, în folosul lor! Vreau sa cred ca toți oamenii politici patrioți din țara, cei care au dovedit cu fapte mari ca sunt in slujba votanților a cetățenilor, ei vor fi cei care vor reîmprospăta forțele politice si își vor ocupa pozițiile de lideri pentru a reporni motoarele economiei! Revenind la Mărișel, acest colț de rai, va recomand sa mergeți sa îl vizitați, sa trăiți câteva ore, dacă nu zile, in țara moților! M-am întâlnit si cu părintele Vasile, un exemplu de părinte gospodar iubitor de oameni, care se îngrijește de câteva sute de suflete. Vă invit sa mergeți la mănăstirea Dumbrava, ca sa vedeți cu ochii voștri ce a putut voința unui singur om sa facă pentru comunitate si întreaga țara! A reușit să moblizieze mulți români de bine, pentru a le oferi nefericiților sorții un cămin stabil. Cum ar arată România noastră dacă in fiecare județ am avea un părinte precum duhovnicul Vasile din Alba? Și sunt convinsă că în fiecare județ există cel puțin un exemplu de om al lui Dumnezeu, care este înger pe pământ. Avem încă, în ciuda atacurilor furibunde, avem un cler devotat acestui popor adesea ignorat de aleși. Cum ar arată fiecare localitate dacă ar avea un primar gospodar ca edilul din Mărișel- Viorel Chic? Avem cu ce, avem cu cine, trebuie doar sa ne unim forțele in bine. Știu ca mulți telespectatori mă judeca pentru ca leg politica de biserica, dar eu cu sinceritate cred ca doar un președinte credincios, un guvern și un Parlament în care sunt oameni cu frica de Dumnezeu ne-ar putea salva! Ce e greșit in a cere binecuvântare? Ce e greșit in a te consulta cu preoții cei iubiți de oameni. Cine le cunoaște problemele mai bine ca un părinte duhovnic? Știu ca unii dintre dumneavoastră o sa spuneți că poate e mai bine sa avem toți o singura religie mondiala! Eu zic ca e bine sa ne păstram credința ortodoxa și sa luptam pentru a menține intact acest stâlp al României moderne. De asemenea, știu ca mulți au repulsie la cuvântul național, identitate naționala, suveran- suveranist, patriot- naționalist. Eu consider ca doar păstrându-ne identitatea naționala, doar mentinându-ne suveranitatea vom fi puternici in contextul internațional! Pana la urma câți mai suntem patrioți in aceasta țara? Câți ne-am saturat sa ii îmbogățim pe alții sărăcind-ui pe ai noștri? Apa, resursele naturale, gaz, petrol, aur, minerale prețioase, pădurile!!! Dumnezeu ne-a binecuvântat sa ne naștem pe acest pământ! Noi lăsam trădătorii sa pună lacătul pe tot? Nu v-ați saturat de „patriHoți”? Eu m-am saturat! Pariez pe patrioți. Întoarcerea în trecut este, dragi telespectatori, calea către viitor. Nu îl putem rescrie, dar trebuie să îl redescoperim și sa îl îmbrățișăm. Să facem locuri sfinte din mausoleele în care se odihnesc conducătorii de țară care au făurit cu multe lupte acest popor. Să ne închinăm la mormintele celor care s-au jertfit pe ei pentru ca noi să existăm! Ne-am uitat rădăcinile și chiar ne rușinăm cu ele. Am ajuns chiar să renegăm ceea ce suntem. Iar altora le convine de minune. Să nu uităm că România s-a născut la sat și, atâta timp cât vom avea țărani, vom exista și noi. Când nimeni nu va mai crește animale și nici nu va mai cultiva câmpul, atunci nu vom mai avea nici țară. Astăzi suntem bombardați cu noi și noi alimente care ne sunt băgate cu forța în meniu, precum larvele de gândaci, greieri sau viermi. Am impresia că unii funcționărași de la vârful UE sunt într-o altă lume, paralelă cu ce trăim acum. Războiul lui Putin pare ceva îndepărtat pentru unii, însă el escaladează cu fiecare zi. Aici, pe flancul de est al NATO și al ultimei zone de Europă încă liberă, disperarea și incertitudinea sunt tot mai mari. Așa că lăsați-ne pe noi să decidem ce vom pune în farfurii și ocupați-vă de ceea ce e cu adevărat important: protejarea frontierelor și negocierea unei păci durabile! Însă, în aceste vremuri în care și noi, cei care analizăm în detaliu fiecare informație primită, parcă ne descurcăm tot mai greu în a distinge realitatea de propagandă nu mai știm ce e real și ce nu. Și cu, toate filtrele, în spațiul public ajung informații care înveninează și care fac rău. Poziția noastră și nu mă refer doar la Realitatea Plus, ci și a poporului, este una clară: suntem stat NATO, membru UE și vrem ca România să fie cu adevărat suverană, dar cu Vestul, nicidecum cu Rusia lui Putin. În acest moment, opțiunea de a rezista singuri nu prea există. Avem nevoie de aliați care să ne sprijine și care să facă scut pentru noi. Dar vrem și trebuie să fim tratați de pe poziții egale. Pentru asta nici noi nu trebuie să mai stăm în genunchi. Să ne ridicăm și să ne susținem poziția! Iar primul obiectiv în testul de maturitate politică și națională este Schengen. Nu putem fi lăsați, cu un război violent la granițe, în afara spațiului de liberă circulație! Dacă Europa este unită, trebuie să dovedească. Noi ne-am făcut pe deplin datoria față de UE și NATO. Au murit destui români în războaiele care au păstrat libertatea și democrația vestului. Orice picătură de sânge românesc vărsat este mai prețioasă ca tot aurul din lume. Iar astăzi, noi suntem lăsați fără apărare în fața unui maniac ce aruncă întreaga lume la doi pași de apocalipsă! Ni se ridică baricade pe drumul către Europa, când chiar noi am ajutat la stabilitatea și am contribuit la prosperitatea acestui continent. Până aici! Trebuie și putem să fim generația peste care chiar nu se mai trece! Să ne ridicăm din loviturile cumplite pe care le-am încasat și să ripostăm în interesul celor care ne calcă pe urme. Noi suntem generația cu adevărat de sacrificiu. Trebuie să ne sacrificăm pe noi ca să nu pierdem pruncii care vin în urma noastră. Să le lăsam nu un teritoriu, ci o patrie în care să fie mândri că există. Așa cum ne-au lăsat și cei de dinaintea noastră și de care astăzi ne batem joc. Aveți pârghiile necesare pentru a face ce trebuie ca să ne croiți un destin demn între națiunile lumii. Aș vrea, stimați telespectatori, să vă arat concluzia unei analiză făcută de domnul profesor Petrișor Peiu pentru realitateafinanciară.net și care ne arată cât se poate de clar ce s-a întâmplat cu PETROM și CITEZ. „Hai să vedem acum sinteza statului eșuat, în care eșuarea s-a metastazat: una dintre puținele companii integrate europene de țiței și gaze este vândută unui competitor, o firmă minoră, de pluton, lipsită de bani și de experiență internațională. Producția de gaze după privatizarea Petrom scade la jumătate, cea de țiței se reduce cu o treime, întreaga petrochimie este închisă, capacitatea de rafinare se reduce la jumătate prin închiderea unei rafinării. Petrochimia românească se distruge total, căci fabricile dependente de Petrom falimentează, industria de foraj și cea de utilaj petrolier dispar și ele. În schimb, politica României se îmbogățește cu doi premieri cu soții lucrând pentru OMV (Mihai Răzvan Ungureanu în regimul Băsescu și Viorica Dăncilă în regimul Iohannis), cu un șef SIE cu soțul lucrând pentru OMV (același Mihai Răzvan Ungureanu), cu un vice-premier cu soția lucrând pentru aceeași OMV (Dan Barna, în regimul Iohannis) și cu un ministru al energiei posesor de soție deținătoare de trei benzinării în franciză OMV. Dacă statul care a tolerat și încurajat timp de 18 ani această oroare numită OMV nu este un stat eșuat, atunci ce este?”- am încheiat citatul. Această analiza trebuie prezentată de reprezentanții noștri plătiți luna de luna cu bani mulți in Parlamentul european. Am încredere ca statele europene care lupta împotriva corupției vor face dreptate României si vom intra in Schengen, iar Austria va plăti scump pentru corupția care ne-a pus pe butuci economia si ne-a corupt politicienii pana la cel mai înalt nivel! Poate ca nu ar fi rău sa pornească si câteva anchete cu romanii care au case si conturi in Austria! Prietenii politicienilor de ieri si azi? Înainte să închei editorialul, gândurile noastre se îndreptă către năpăstuiții din Turcia și Siria, după cutremurul care a curmat deja mii de vieți. Să înălțăm o rugăciune pentru ei și să ne mobilizăm pentru a-i ajuta. Autoritățile române au trimis deja două avioane pentru ai repatria pe conaționalii aflați printre ruinele care au rămas în urma seismului. Vă prezentăm în această seară noi imagini de acolo și analizăm, printre altele, ce se va întâmpla în cazul în care un cutremur major ar lovi țara noastră. Rămâneți pe Plus! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!