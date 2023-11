Astăzi am sărbătorit intrarea Maicii Domnului în Biserica, simbol al bunătății, al dragostei și al vieții! Sa avem sănătate, liniște si înțelegere in casă, in familia noastră, in comunitatea noastră, dar si in țara noastră! Sa ne rugam la Maica Domnului ca sa țină necazurile departe de noi, ca prea multe s-au adunat de am uitat sa numărăm si bucuriile.

Am citit o poezie religioasă care suna cam așa: „si dorind să mângâi lumea oropsiților de soarta, bați la fiecare fereastra si aștepți la orice poarta, dar înăuntru-i veselie, cântece si vorbe multe si pe Tine n’are vreme nimeni sa te mai asculte. Tu, cu ochii plini de lacrimi suspinând, prin frig pe-afară mergi sa bati la alte geamuri si aștepți la usa iară. Dar aproape nicio casa, nicio inima creștina nu te-așteaptă azi Isuse cu cântări si cu lumina. Prea ești îmbrăcat in zdrențe si in glasul Tău răsuna tot dragoste si mila si îndemn la fapta buna. Si n-asculta nimeni astăzi, lumea-i surda si avara, nimeni nu îți deschide casa si tu plângi la uși afara!”

Câți încă mai dorim sa fie pace intre noi? Și in noi? La câte întrebări îmi puneti, eu ma tem ca nu mai e liniște in voi, in noi căci pe toți ne interesează sa aflam ce se întâmpla cu adevărat cu România si cu noi romanii? Cum si când ar mai putea plăti vreodată cineva pentru dezastrul economic in care a ajuns această națiune? România, dintr-o țara industrializată cu bunele si cu relele sale, reușise totuși sa își achite datoriile toate, și nu putine, până în anul 1990.

Acum importam aproape totul si exportam pe mai nimic până și grâul, care ni se întoarce sub formă de cocă congelată, dar o vând cu o valoare adăugată mult mai mare decât dacă s-ar produce pâinea in țara. Cine ne-a condus si cine ne conduce destinele? Ce trădători si câți mai sunt astăzi in fruntea țării? Cum e posibil sa facilitam, prin toate mijloacele, cu atâta inconstienta si iresponsabilitate, exportul a tot ceea ce am avut si mai avem? Cât vom mai avea nu știm însă pana când. Si la cea mai de preț comoara, resursa umană, renunțăm.

Comoară despre care Băsescu, președintele nostru într-o perioada întunecată si părintele Statului Paralel spunea că, dacă tinerilor nu le place sa stea in țara, atunci sa plece. Acesta este dezastru național! Asta a creat Băsescu: plecarea tinerilor din România a devenit sport național si, din păcate pentru noi, tot noua generație pleacă si astăzi in număr mult prea mare pentru o țara pe timp de pace. Tot Băsescu susținea ca România nu are nevoie de autostrăzi, se pare că pe el îl asculta si astăzi Grindeanu, de sta prin cluburi de noapte si clinici de înfrumusețare pe banii amărâților de romani.

Unde a dispărut flota fluviala si maritima si, odată cu ea, întreaga industrie care însemna câteva miliarde bune de dolari? Cine va plăti, in viața asta, pentru acest genocid economic și pentru devalizarea industriei românești? Eugen Șerbanescu și Sorin Roșca Stănescu au scris o carte pe care trebuie sa o citiți, ca sa va răspundeți singuri la multe întrebări: Toate amantele președintelui! Veți înțelege că puterea nu era la șeful statului, ci la cele ce îl aveau pe presedinte sub mreje!

Din păcate am mers din rău in mai rău; se vor scoate, în ani, cărți și despre turistul pe banii românilor si despre primul ministru al starletelor. Aștept si momentul resetării, cu suveraniști, oameni demni, familiști, oameni asumați, integri cu credința tare în Dumnezeu, o echipa de constructori nu demolatori! O echipa formată din oameni de elita, care sa își exprime dragostea si atașamentul față de acest neam si de valorile sale spirituale, istorice, fata de tradițiile sale seculare, dar si fata de seniorii țării, atât de umiliți si împovărați de atâtea griji si suferințe, totul după o viața de munca.

E nevoie de oameni onesti, curajoși, care sa demaște declinul cel mai sever din istoria bimilenară a României. Gata, ajunge! Opriți jafurile si furturile, căci acest pământ binecuvântat nu este al vostru, ci este luat cu împrumut de la generațiile ce se vor naște. Unde sunt serviciile de informații loiale României si romanilor? Unde este spiritul de sacrificiu si datoria fata de popor? Unde sunt adevărații dascăli și oameni de cultura? Unde sunt adevărații lideri politici, șefi de sindicate, într-un cuvânt unde este elita acestei națiuni? Si ca să închei tot in rime: „Voi acei pierduți în rele ce nimica n-aveți sfânt, voi nu L-ați văzut pe Domnul niciodată pe pământ… Nici în vuietul furtunii, nici în trăsnetul din nori, nici în freamătul pădurii, nici în roua de pe flori… Nici nu-L veți vedea vreodată pân’ la ziua de Apoi, căci voi n-ați crezut Întrînsul și El s-a ascuns de voi.”

Să avem înțelepciune, dragii mei suveraniști și să înțelegem că avem o misiune sfântă: să păstram acest pământ pentru cei ce se vor naște, adică pentru cei ce vor avea nevoie de pace, stabilitate, bucurie si adevăr, ca si din ei sa se nască romani demni, suverani in țara lor! Până nu vom înțelege ca e nevoie sa ne implicam toți, nu vom reuși sa punem stop la furturile de la urmele de votare, la numărătoarea confiscata de aceleași interese obscure. Căci trădarea nu moare cu trădătorul, ci e continuata de juniorul care cu si mai mare sete suge seva țării mele. România este a voastră, a tuturor celor născuți aici a celor ce traiti aici, mulți cu inima, asta pentru că v-au alungat în exilul sărăciei, dar tot aici vreți sa muriți.

Dragi români din diaspora, baza mea este în voi, în toți cei care încă mai vorbiți românește și aveți același sânge ca și noi. În voi, cei care trimiteți bani acasă și investiți în economia românească! Aveți dreptul la vot și, pentru că vreau să vă exercitați acest drept câștigat cu preț de sânge, îi rog public pe actualii demnitari români să creeze secții noi, ca să nu mai pună oamenii pe drumuri și să îi lase ore întregi la cozi interminabile. Nu îi mai puneți pe români sa meargă câte o zi pana la cea mai apropiată secție de votare! Voi, cei care sunteți politicieni și scoateți banii din țara, să vă amintiți ca diaspora muncește din greu afara, ca sa trimită bani în țara la copii, la bunici; bani ce nu stau la saltea ci intra in economia românească. Pentru că merg la consum: ca iau un ulei, o apa, mâncare, taxe- toate sunt plătite aici, în România, intra în buzunarele României.

Deschideți secțiile de vot pentru romanii noștri din diaspora! Câte secții am avut in 2014? Câte am avut in 2020? Câte avem in 2024? Puneti secțiile de vot acolo unde sunt romanii noștri, nu la sute de km de ei, ca sa ii împiedicați sa își exercite acest drept! Nu uitați ca mandatele voastre sunt vremelnice, pe când ei sunt pe veci romani si pe veci stăpâni pe România! Creați-le infrastructura necesară ca sa poată vota, căci mulți din diaspora vor sa se întoarcă acasă. Unii sunt încă activi în câmpul muncii, alții vor sa se retragă la pensie, dar vor sa aibă la ce sa se întoarcă. Toți vor sa mai găsească o țara, nu un pământ străin, pe care să își poată trai viața așa cum doresc, în spirit românesc. Pana în iunie, dragi români din diaspora, aveți timp sa vorbiți, sa va faceți auziți, sa spuneți ce vreți și sa votați schimbarea în bine, care va convine și să vă ajute sa veniți acasă, sa stam toți la aceeași masa ca sa repornim motoarele economiei așa cum ne dorim cu toții.

Un editoral de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.