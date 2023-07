Vremuri grele, vreme extremă! Asta trăim, stimați români! Contextul geopolitic este într-o dinamică impredictibilă, cu un război mutat de Putin tot mai aproape de noi. Iar acasă, politicienii sunt prinși în luptele lor electorale, ca și cum alegerile ar fi mâine, nu anul viitor. Asta în timp ce poporul se zbate în sărăcie și umilință.

De aproape o lună vorbim despre nenorocirile care se petrec în azilele de bătrâni și în orfelinate. Subiectul nu mai e pe prima pagină, a ajuns să fie o virgulă în jurnalele de știri. Mă doare că nu ducem lucrurile până la capăt. Pentru că nu se va schimba nimic dacă nu suntem serioși în astfel de situații. Vrem o țară suverană, dar ea nu se face peste noapte, fără efort constant, fără seriozitate. Torționarii din aceste centre nu au niciun Dumnezeu. Statul îi închide, dar în zadar. Mafioții dovedesc că nu se tem de nimic și țin în continuare deschise aceste afaceri care le aduc aproape 8500 de lei pe ani, pentru fiecare bunic, tocmai de la statul de care își bat joc. Ați văzut și ieri centrul aflat la doi pași de capitală, suspendat de ANPC, dar care funcționa ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Abia după intervenția Realitatea și după presiunile apărute în spațiul public s-au trezit și cei de la Prefectura Ilfov și au mutat bătrânii de acolo. Iar acesta este un singur exemplu. Din păcate, la nivel național se așterne liniștea peste acest episod urât, care ne face de rușine la nivel internațional. Nu trebuie să ne oprim aici, altfel nu ne vindecăm. Este nevoie să facem curățenie până la capăt. Iar toate aceste acțiuni să ducă la schimbarea cadrului legislativ, care să producă efectele dorite. Altfel, acest scandal a fost folosit exact pentru ce s0a speculat de la bun început. O manevră ordonată la nivel înalt, pentru a executa politicieni care pot pune în pericol planurile unora sau altora pentru scrutinul din 2024. Din păcate, nici societatea civilă nu a reacționat așa cum ar fi trebuit. Împotriva lui Băsescu sau Dragnea s-a ieșit masiv în stradă, și s-a „#REZISTat”, fără ca mulți dintre cei aflați în stradă să știe de ce. De ce nu am face asta și pentru bătrânii, orfanii sau românii cu dizabilități, abuzați de șmecheri care nu se tem de nimic și urmăresc doar profituri uriașe, smulse cu prețul lacrimilor nevinovaților. Văd că abia mâine vor organiza cei de la AUR o acțiune de protest în stradă, dar de ce abia acum? Și de ce doar AUR? Vom discuta toate acestea imediat, cu liderul opoziției, George Simion. România își pierde suveranitatea, iar atacurile la integritatea teritorială se înmulțesc din cauza unor acțiuni bine orchestrate și puse la punct. În anul 2016, guvernul de la Budapesta a decis să pună în aplicare planul de investiții uriașe în comunitățile maghiare din afara Ungariei. În Transilvania au ajuns peste 256 de milioane de euro, bani care s-au investit în agricultură, hoteluri, baze sportive și monumente istorice. Cea mai mare investiție a autorităților maghiare s-a făcut în piața unică digitală pentru etnicii unguri, loc unde se vând produse și servicii din Ținutul Secuiesc. Această platformă digitală a costat guvernul de la Budapesta peste 127 de milioane de euro. Primul program de dezvoltare economică început de Viktor Orban în România a fost în Câmpia Mureșului. Aproape 500 de ferme din acestă zonă au primit peste 3,6 milioane de euro, iar banii au fost cheltuiți pentru utilaje agricole și achiziția de terenuri. Un alt program de investiții a vizat proiectele regionale din așa-zisul Ținut Secuiesc. Aici au fost făcute 49 de proiecte mari, care au costat 44 de milioane de euro. Maghiarii bagă bani în cultivarea legumelor și cerealelor, industria laptelui, dar și în procesarea de alimente. În 2019, la expoziția agricolă destinată fermelor conduse de etnicii maghiari, ministrul adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de la Budapesta a anunțat programul de minimis pentru fermierii din ținutul Secuiesc: PESTE 4.600 de ferme au beneficiat direct de bani. Industria turismului și reabilitarea monumentelor istorice secuiești sunt un punct important din planul Budapestei, 28 de milioane de euro au fost investiți în 8 hoteluri de lux. După sprijinul acordat prin Fundația Pro Economica, guvernul lui Orban investește în Transilvania și prin oamenii de afaceri care sunt apropiați regimului său. De exemplu, în urmă cu două săptămâni a fost inaugurat un aeroport privat de către un milionar controversat, membru în conducerea fundației finanțată de la Budapesta. De asemenea, în sport s-au făcut investiții majore în bazele de pregătire. Echipa de fotbal din Sfântul Gheorghe a fost sprijinită cu mai bine de trei milioane de euro ca să-și construiască un stadion de ultimă generație. Totul sub ochii autorităților de la București care, cu nepăsare privesc la tot ce se întâmplă. Suntem cotropiți fără să se tragă un glonț. Devenim vasali economic unor națiuni care nu au resurse cât avem noi! Să nu credeți că discursul meu este unul al urii și al incitării, datele acestea sunt oficiale, dar instituțiile de forță ale statului dorm. Din cauza unor extremiști care visează refacerea imperiilor de multă vreme apuse, pericolul este uriaș pentru noi. Dar ne prefacem că nu îl vedem și îl ignorăm complet. UDMR a fost privilegiat cu funcții-cheie în acest stat, iar liderii săi au jucat după agenda dictată de Orban, în detrimentul românilor. Retorica regimului Orban provoacă disensiuni în inima României, în interiorul UE și NATO. De ce nu reacționăm ferm la astfel de incitări? Ce trebuie să se întâmple ca să înțelegem pericolul major? Am văzut că azi, după lungi tergiversări, ministrul care nu vorbește despre pene de curent a aprobat planul național pentru bolnavii de cancer. Oare de ce tocmai acum? Ei bine, nu e greu de intuit un răspuns. Rafila a acționat de teama că își va pierde funcția, după ultimatumul dat de premierul Ciolacu. E bine și mai târziu, decât niciodată! Cred că șeful Guvernului ar trebui să aplice astfel de metode și cu alți demnitari care ocupă posturi-cheie, poate așa se va face și treabă în țara asta. Venit cu forțe proaspete în cabinet, ministrul Muncii anunță majorări pentru toți pensionarii. De la 1 ianuarie, toți ar trebui să primească cel puțin de 16,4%, cât este rata inflației pe 2022. O variantă aflată în lucru este creșterea punctului de pensie cu 100 de lei, așa cum prevede vechea lege făcută de PSD și suspendată de liberali. Să vedem dacă va fi în stare să livreze ce nu a reușit predecesorul ei, Marius Budăi. Sunt de așteptat aceste majorări, care probabil se vor dezumfla până la aprobarea lor, mai ales că ne pregătim de alegeri. Și, ca de fiecare dată, stăpânii națiunii vor mai arunca ceva mărunțiș la poporul pe care tot ei l-au înfometat. Să ne deșteptăm, căci am dormit destul, dragi telespectatori! Ca în fiecare seară, eu vă invit să ne unim în cuget și în simțiri, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană. Sunt Alexandra Păcuraru.

Editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir