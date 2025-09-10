Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova. Acesta este acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.

Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor al dublei cetățenii – moldovenească și română –, a fost ridicat luni de procurori la Timișoara și adus la București pentru audieri. Potrivit DIICOT, între anii 2024 și 2025, acesta ar fi divulgat informații clasificate către ofițeri străini, punând în pericol securitatea națională a României.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul SIS Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus”, a transmis DIICOT.

Anchetatorii susțin că Bălan a avut două întâlniri conspirative la Budapesta, în Ungaria, cu reprezentanți ai serviciilor secrete belaruse. La aceste întrevederi, ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru serviciile sale. Informațiile furnizate ar fi ajuns inclusiv la Moscova.

Ancheta a fost coordonată sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Sursa: Newsinn