Declarația vine în contextul în care diplomatul refuză să accepte că țara pe care o reprezintă a pornit un război. Mai mult, Kuzmin spune că Rusia nu își dorește să înceapă Al Treilea Război Mondial și nici măcar pe cel din Ucraina nu și-l doresc.

„Nici in Rusia, nimeni nu doreste nici Al Treilea Razboi Mondial, nici conflictul armat in Ucraina nu era dorit de rusi, dar activitatile noastre au fost activiati fortate. Este un prolog spre Al Treilea Razboi Mondial. Armata rusa a intrat in Ucraina nu cu scop de agresiune, sau cu scopul ocuparii. Federatia rusa deja primise informatia ca armata ucraineana si batalioanele nationaliste neonaziste… Noi am primit informatie ca se pregateste atac vast, larg, in masa, peste aceste doua republici, pentru epurarea lor. Federatia Rusa a transmis un semnal catre ucraineni cu o propunere ca Ucraina sa-si retraga trupele de la hotarele republicilor Donetk si Lugansk”, a spus Kuzmin.

„La sfarsitul anului trecut, Rusia a venit cu o initiativa de break-up politica, pasnica, adresandu-se SUA si NATO pentru semnarea unui tratat pe hartie, desi noi n-avem multa incredere in SUA. Daca Occidentul n-are raspuns la ofertele noastre politice, vom fi fortati sa securizam garantiile securitatii noastre prin metode militare. Toate imaginile care apar despre terificile bombardamente ale Kievului din partea rusilor sunt fake. Armata rusa, de la bun inceput, n-a atacat tinte civile si nu va ataca niciodata”, a mai spus ambasadorul.