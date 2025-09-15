Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pentru a doua oară pe ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, după incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, când o dronă rusească a traversat spațiul aerian românesc.

Comunicatul oficial al MInisterului Afacerilor Externe

Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025, a anunțat un comunicat al MAE.

Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României, potrivit sursei citate.

”Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României.

România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE”, a precizat MAE.

Este a doua convocare în mai puțin de o săptămână. Prima a avut loc după ce România a criticat pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de 19 septembrie.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona de tip Geran, utilizată de Rusia în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Două aeronave de luptă F-16, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei, au interceptat obiectul.

Traiectoria dronei a fost monitorizată timp de aproximativ 50 de minute. Aceasta a zburat din zona de nord-est a localității Chilia Veche, spre sud-vest de Izmail, iar ulterior a părăsit teritoriul național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.

MApN a reamintit că toate structurile de apărare sunt pregătite permanent pentru a interveni rapid în situații similare. Legea nr. 73 din 2025 stabilește cadrul legal privind neutralizarea dronelor și vehiculelor aeriene neautorizate. Articolul 18 al legii prevede că măsurile aplicate trebuie să țină cont de nivelul amenințării, de dreptul internațional și de protejarea vieților, ultima opțiune fiind distrugerea aeronavei intruse.

Tot în baza acestei legi, ministrul apărării a semnat în iulie 2025 un ordin prin care comandanții desemnați prin planurile de operații au primit autoritatea de a decide asupra doborârii dronelor care intră ilegal în spațiul aerian al României.

