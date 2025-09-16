Rusia răspunde dur Poloniei, după ce Varșovia a cerut NATO să impună o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei. Vladimir Jabarov, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, a avertizat că Polonia ar putea suferi „o nouă împărțire” dacă va continua să invoce amenințări din partea Moscovei.

Replica vine după ce ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că o asemenea măsură ar întări securitatea europeană. Oficialul rus l-a acuzat că încearcă să transforme Polonia într-un centru de putere regional și l-a numit „unul dintre principalii ideologi ai confruntării cu Rusia”.

Jabarov a transmis că Polonia „calcă iar pe aceeași greblă” și a amintit de pierderile teritoriale suferite de aceasta după Al Doilea Război Mondial.

Tensiunile cresc pe fondul incidentului din 10 septembrie, când 19 drone rusești de recunoaștere au pătruns în spațiul aerian polonez. NATO a reușit să doboare 17 dintre ele, iar Polonia a invocat Articolul 4 al Tratatului. În replică, Alianța a lansat Operațiunea „Santinela Estică”, cu desfășurarea de trupe pe flancul estic.

