Cel mai probabil, vom asista la o continuare a trendului în care politicienii se coboară la niveluri tot mai joase pentru a-și câștiga popularitatea. Lasconi a fost doar primul exemplu de regie eșuată și, totuși, de succes pentru un partid sau candidat. Acum, vedem cum politicienii se orientează către tactici ieftine pentru a atinge coardele sensibilității noastre și pentru a-și spori imaginea publică.

Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, este un exemplu elocvent în acest sens. A recurs la postarea unor fotografii cu copii din Gaza, încercând să ne impresioneze. Desigur, imaginile cu copii sunt întotdeauna emoționante, dar merită să ne întrebăm dacă a fost necesar să meargă până în Egipt pentru asta.

Aceste manevre ieftine și lipsite de autenticitate ne dezvăluie nivelul la care unii politicieni sunt dispuși să coboare pentru a-și asigura voturile. Utilizarea copiilor și a altor persoane vulnerabile în scopuri politice este inacceptabilă și provoacă repulsie. Este dezolant să vedem cum liderii politici manipulează astfel de momente sensibile într-un mod atât de cinic și lipsit de respect față de oameni. Gesturile lor umanitare devin doar trucuri ieftine menite să ascundă adevărata lor natură și intenții în lupta pentru putere politică. Este crucial să fim conștienți de astfel de tactici și să nu ne lăsăm înșelați de regiile ieftine ale candidaților.

Am adus în atenție regia USR-Lasconi și planul lor de creștere a notorietății prin exploatarea propriei familii. Astazi, însă, vad planul lui Marcel Ciolacu de creștere în sondaje prin exploatarea unor copii din Gaza.

Ieri, am primit numeroase comentarii menite să minimizeze importanța situației. Mulți dintre voi ați susținut că toți politicienii recurg la astfel de tactici, inclusiv PSD-ul și PNL-ul. Așa este, și vreau să fiu clară: eu, Ana Maria Păcuraru, nu apăr alte partide în detrimentul USR-ului. Am criticat orice partid când a greșit. Nu sunt atașată de PSD, de PNL, de AUR sau de vreun alt partid. Critica mea de ieri s-a referit strict la cazurile specifice ale USR-Lasconi, iar astăzi, așa cum ați putut vedea, am expus și regia lui Ciolacu cu copiii din Gaza.

Păstrându-mi obiectivitatea și consecvența în principiile mele, am dorit să subliniez că este esențial să fim conștienți de astfel de manipulări și să ne menținem standardele înalte în ceea ce privește transparența și integritatea în politică.