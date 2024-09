Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, crede că audierea lui Cornel Varvara, omul lui Coldea, la DNA, este un semn clar că „lațul” se strânge în jurul caracatiței juridico-financiare a generalului negru. Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a afirmat că procurorii confirmă, pas cu pas, informațiile prezentate de mult timp în emisiunea sa.

„Este confirmarea faptul că ceea ce am spus noi in ultimele aproximativ 3 săptămâni este azi confirmat de DNA. Acești băieți care săptămânile trecute discutat despre mine și despre dl. Păcuraru. la o masă, în stațiunea Mykonos, cu fiul unui fost general SRI, mâna dreaptă a lui Florian Coldea, generalul Voinescu, cel care a fost șeful banilor la SRI, au crezut că noi glumim, că scapă cu o simplă explicație a dl.Vavara al DNA , în prima fază, care a spus că a avut un contract pentru securitate cu dl. Coldea pentru că este un bun profesionist. Ulterior, domnia sa m-a contactat și a încercat să mă păcălească și să-mi spun că, vezi Doamne, i-a fost recomandat dl. Coldea de către un fost șef BND cu care are o relație apropiată.

Iată că lațul se stânge, au am vorbit despre aceste decontaminări și săptămâna trecută, spunem că așa, cu ocazia asta am înțeles ce mi s-a întâmplat și mie când am lucrat la Rompetrol și de ce am fost îndepărtată de acolo tot de către aceste personaje care au legături cu astfel de decontaminări.

Cum se face că dl. Varvara se jură că nu ar afaceri în România, dar iată că tocmai la Cluj-Napoca, în inima Statului Paralel, fix acolo primește contract de distrugere a deșeurilor. Dumnealui se jură că nu are legătură nici cu OMV, nici cu Rompetrol, numai că documentele procurorilor, care au mers pe principiul „follow the money”, au început să scotă la suprafață adevărurile.