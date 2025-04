„Buna dimineata telespectatorilor, chiar si celor care s-au grabit aseara sa ne acuze ca am manipulat si ca nu este vorba de niciun interviu. Asa cum au vazut deja foarte multi romani, Calin Georgescu a facut o postare aseara pe pagina sa de socializare si a explicat ceea ce am spus si noi – ca a fost o problema tehnica la echipa lui Carlson. Interviul a fost realizat luni seara, la ora 22.00, are 45 de minte si, da, va fi difuzat in aceasta seara la ora 20.00. Intre timp, aseara, in direct, Carlson Tucker, in emisiunea sa impreuna cu Alex Jones, un alt apropiat al Administratiei Trump, care a prezentat zilele trecute un reportaj extraordinar despre Calin Georgescu – l-am aratat si eu in emisiunea mea – a confirmat acest interviu.

Mai mult decat atat, a spus despre Georgescu ca este „an amazing man”, adica un om extraordinar; a confirmat discutia buna pe care a avut-o cu el si faptul ca va difuza interviul.

Intr-adevar, este prima iesire a lui Calin Georgescu dupa o luna de tacere, dupa o luna de la a doua lovitura de stat – cum i-am spus eu de fiecare data. Este un semnal extrem de important pentru ca Tucker Carlson, un jurnalist cu sute de milioane de vizualizari – a fost si el „mazilit” din cauza faptului ca era un apropiat al Administratiei Trump – nu ia interviuri unor personaje care nu mai sunt in poll position, ca sa zic asa.

Iata ca vine un semnal extrem de important din America – Calin Georgescu este in carti, este cea mai importanta personalitate din Romania care a atras atentia intregii prese din America. Ati mai vazut un alt personaj de la Bucuresti care sa se bucure de atentia ator jurnalisti din SUA? Mesajele sunt extrem de importante, spuse dur, apăsat – cine se află în spatele anulării alegerilor, interzicerii lui Georgescu. Din acest motiv cei de la București tremură și fac tot ce se poate posibil să ne denigreze atat pe noi, cat si pe mine, cat si pe dl Georgescuș incearca sa aduca in spatiul public tot felul de manipulari pentru a reduce impactul acestui interviu.

Sunt foarte multi telespectatori care ma intreaba <<Si ce se va rezolva cu acest interviu?>>. Pai daca asteptam sa ne rezolve americanii problemele noastre deja avem o problema. Mare. Cred ca trebuie sa ne luam singuri problema in mana si sa nu mai acceptam politicieni de tipul Elenei Lasconi, care ne recunoaste cu subiect si predicat ca sta toata ziua pe la ambasade, de tipul lui Nicusor Dan, care se intalneste cu fosti americani prin restaurante si negociaza retragerea unor candidati in favoarea altora, cu persoanaje care pun pe primul loc negocierile politice si impartirea posturilor, asa cum am vazut ieri la USR, ci cu oameni care intr-adevar isi iubesc tara, oameni care isi iubesc poporul, asa cum este Calin Georgescu. Asta i-a deranjat la Georgescu si nu in ultimul rand faptul ca isi doreste pacea si nu razboiul.

Va fi un interviu extrem de interesant. Chiar daca unii s-au suparat aseara, sunt convinsa ca astazi se vor bucura pentru ca stiu ca foarte multa lume duce dorul echilibrului si intelepciunii si mesajelor apasate ale lui Calin Georgescu”, a declarat, joi dimineata, Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

