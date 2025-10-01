Superstarul internaţional Arash revine în România pentru un concert pe scena Sălii Palatului din Capitală pe 31 martie 2026, informează site-ul eventim.ro.

Inclus în turneul anului 2026, concertul de la Bucureşti va cuprinde cele mai cunoscute piese din repertoriu, care au dominat topurile europene, devenite imnuri ale petrecerilor din întreaga lume. Printre acestea se numără ‘Boro Boro’ – piesa care l-a consacrat şi l-a făcut cunoscut la nivel internaţional, ‘Temptation’ (feat. Rebecca) – unul dintre cele mai fredonate refrene din anii 2000, ‘Broken Angel’ – balada cu milioane de vizualizări, ‘She Makes Me Go’ , dar şi ‘One Day’.

Apreciat pentru stilul unic de a îmbina pop-ul occidental cu sonorităţile orientale, Arash a creat un fenomen muzical global, fiind distins cu discuri de aur în ţări ca Germania, Rusia, Grecia, Slovenia şi Suedia, iar repertoriul variat, de la piese dance până la balade pop, l-a transformat într-un artist iubit de toate generaţiile.

Pe parcursul celor 20 de ani de activitate artistică, Arash a colaborat cu nume mari din industria muzicală internaţională, precum Shaggy, Sean Paul, Helena.

Biletele pentru concertul Arash sunt disponibile exclusiv în reţeaua eventim.ro şi pot fi achiziţionate la preţuri variabile, în funcţie de categoria de loc. AGERPRES