Cea de-a X-a ediție a festivalului Jazz in the Park va avea loc în 1-4 septembrie, în Parcul Etnografic ‘’Romulus Vuia’’ din Cluj-Napoca, cel mai vechi muzeu în aer liber din România.

După doi ani în care s-a desfășurat în variante restrânse, condiționat fiind de restricțiile pandemice, Jazz in the Park aduce din nou în fața publicului un lineup vibrant, eclectic și bogat, dorind să confirme încă o dată numele de Europe’s Best Small Festival.

Astfel, printre primii artiști anunțați de organizatori se numără The Comet is Coming (UK), Dhafer Youssef (TN), Asaf Avidan (IL), Amadou et Mariam (ML), Yussef Dayes (UK) și Erik Truffaz Quartet (CH).

Sursa: Realitatea de Cluj