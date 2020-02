Festivalul Jazz in the Park vine vara aceasta în fața publicului cu un lineup matur și eclectic, care îl are drept cap de afiș pe unul dintre cei mai reprezentativi muzicieni ai jazzului contemporan. Este vorba despre saxofonistul Kamasi Washington (US), considerat ambasadorul cel mai marcant al jazzului secolului XXI și vocea de jazz a mișcării Black Lives Matter.

Alături de el, solista și chitarista Anna Calvi (UK), cea care a compus coloana sonoră a sezonului 5 al serialului ’’Peaky Blinders’’, și vocalista Cécile McLorin Salvant (US), câștigătoare a trei premii Grammy, vor cânta pentru prima oară în România pe scena principală a Jazz in the Park. De asemenea, Jazz in the Park 2020 îi va aduce în fața publicului pe Omar Sosa & JazzyBIT, prezenți cu un proiect special gândit pentru această a opta ediție a festivalului.

În cele patru zile de Jazz in the Park (25-28 iunie), vor concerta și Tatran (IL), Bariș Demirel (TR), Arcuș Trio (RO), Bogdan Vaida (RO), Teodor Pop – Solo Piano (RO), The Mono Jacks – Acoustic (RO) și Implant pentru Refuz – Acustic (RO), aceștia fiind doar o parte dintre muzicienii care vor fi prezenți la festivalul care are loc în Parcul Central din Cluj-Napoca.