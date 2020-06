Au început lucrările la Baza sportivă „La Terenuri” din cartierul Mănăștur. Lucrările vor fi finalizate anul viitor în luna septembrie.

Suprafața noii Baze sportive este de 42.410 mp și va fi organizată pentru a cuprinde următoarele tipuri de activități:

– activități sportive în aer liber (ex. terenuri pentru tenis de câmp, baschet, mini fotbal, badminton, volei etc.);

– activități sportive în spațiu închis (ex. squash, tenis de masă, studio yoga/aerobic/fitness etc.);

– zone de recreere pentru copii și seniori;

– zone de skatepark, fitness și cu aparate și echipamente pentru parkour;

– pistă de alergare;

– amfiteatru în aer liber care să poată fi transformat în sezonul rece în patinoar.