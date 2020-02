În finală, Alexandru Raicu, categoria 73 kg, l-a întâlnit pe campionul Germaniei, Alexander Gabler.

Astfel, România se clasează pe locul doi între națiuni la openul austriac.

Pe locul întâi se află Japonia, cu două medalii de aur, iar pe trei, Rusia, cu o medalie de argint și una de bronz.

Președintele Federației Române de Judo, Cozmin Gușă, a comentat, la Realitatea PLUS, evoluția lui Alexandru Raicu la Openul din Austria și a vorbit despre așteptările pentru calificarea la Olimpiada de la Tokio.

„Înseamna un aur și imnul cântat după o perioadă de relativa seceta la seniori, apropo de medalia de aur. Am mai obținut în ultima vreme prin Andreea Chițu, au trecut câteva luni de atunci, și apoi un bronz.

E foarte important pentru ca e lupta pentru calificarea la olimpitadă, pe de o parte, pe de altă parte, este foarte importantă pentru Alexandru Raicu, în calitatea lui de sportiv tânăr. Un baiat foarte dârz, dur, 23 de ani, care se află la primul lui aur la seniori. El a mai avut medalii la juniori, la tineret sau la cadeti. De data asta, la competitia asta de seniori, a dat-o bine, am monitorizat toate evoluțiile lui de astazi, a fost cel mai bun sportiv din competiție, de la toate categoriile, în mod evident. Ceea ce ma bucura foarte mult. Este un băiat extrem de serios, modest, sigur, calitati necesare unui judokan și unui sportiv de performanta.

Pentru el, această victorie îl apropie de calificarea la olimpiadă, ar mai avea nevoie în urmatoarele doua sau trei luni de niste rezultate. El este undeva în lume, astăzi, între primii 40, cu rezultatul de astazi, dar mai are nevoie, repet, de cateva rezultate ca sa completeze lista judokanilor calificați la olimpiada, pe care astazi se inscriu, pe acea lista, Andreea Chițu în primul rând, Vlăduț Simionescu, de la categoria plus, Monica Ungureanu, sperăm Loredana Ohris și acum Alexandru Raicu.

E o zi tonica pentru judoul românesc, intr-o competitie foarte dura, un open puternic in Austria, unde sportivi din toata lumea, din America de Sud, din Europa, din Asia, mai ales din Japonia au fost foarte multi sportivi. Deci, am motive de satisfactie.

Atuurile lui Alexandru (Raicu – n.red.) este foarte puternic. El, chiar daca lupta la 73 de kg, are o forta fizica mult superioara categoriei din care face parte si in ultimul timp a facut un progres important si pe partea tehnica și, practic, astazi, marea majoritate a luptelor le-a terminat inainte de limita, prin ippon, invingandu-si, practic, adversarul cu echivalentul KO din box. Dar atuul lui principal este forța fizică, sigur, dublată și de tehnică, dar această forță fizică îl aduce în pozitii de superioritate. Atuul lui personal este seriozitatea. Este un băiat extrem de serios, care se pregateste in fiecare zi, cel putin 5 sau 6 ore, asta sunt sportivii de performanta. Practic, au o viata sacrificata pentru sport, pentru performanta. Dar astazi a avut satisfactie, l-ati vazut cu mana la inima pe Alexandru Raicu, sa-i cante imnul României și medalia de aur la gât, care este visul oricarui sportiv atunci când începe o activitate. Și este visul nostru, al tuturor, al suporterilor, că de aia o iubim atât de mult pe Simona Halep, am iubit-o si am apreciat-o pe Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ilie Năstase, mulți alții, multe glorii ale noastre, care, practic, ne-au mai indulcit amarul unor zile într-o Românie care parcă e de pripas.

Avem o țintă fixă (pentru anul 2020 – n.red.), adică am vrea o medalie la Olimpiada de la Tokio, dar pana atunci eu as vrea cel putin două medalii la Europenele din Cehia din luna mai și, bineînțeles, cât mai multe clasări pe podium la aceste open-uri, grand prix-uri sau grand slame-uri, care sunt aducatoare de puncte, de glorie si de bani. Pentru că, la urma urmei, este și această recompensă financiară, bineinteles ca si Alexandru Raicu va fi recompensat din partea mea și a Federației cu un premiu la întoarcerea în țară. Și mâine, în a doua zi a competiției, mai avem doi sportivi cu șanse la categoriile mai mari. Sper să vă fac o bucurie și maine”, a declarat Cozmin Gușă la Realitatea PLUS.