Clujul pregătește un nou pas spre viitorul transportului public: primele autobuze cu propulsie pe hidrogen, complet nepoluante, ar putea circula pe străzi începând cu anul 2027.

Noile vehicule promit să rezolve principala problemă a autobuzelor electrice – autonomia redusă. Grație unui sistem mixt (hidrogen + baterii electrice), un astfel de autobuz poate parcurge până la 700 de kilometri cu o singură alimentare, mai mult decât suficient pentru o zi de exploatare urbană.

Tehnologie de ultimă generație

Fiecare autobuz va fi echipat cu:

5 rezervoare de hidrogen a câte 5 kg;

a câte 5 kg; 3 pachete de acumulatori , câte 240 kW fiecare;

, câte 240 kW fiecare; sistem inteligent de management de flotă, care monitorizează în timp real aproximativ 400 de parametri.

Un avantaj important: căldura generată de pilele de combustie este folosită pentru încălzirea vehiculului, eliminând consumul suplimentar de energie în sezonul rece.

Investiția

Prețul unui autobuz variază între 800.000 și 900.000 de euro, în funcție de configurație și echipamente. Prima etapă a proiectului presupune achiziția a 20 de autobuze, livrate în două tranșe.

Hidrogen verde produs la Cluj

În paralel, va fi construită și o fabrică de producere a hidrogenului verde, cu o capacitate ce va depăși nevoile transportului public. Hidrogenul va putea fi utilizat și în alte servicii publice, inclusiv pentru centralele de termoficare.

Studiul de fezabilitate a fost deja aprobat, urmând ca în perioada următoare să înceapă proiectarea și execuția.

Un oraș cu transport 100% nepoluant

„Aceste autobuze reprezintă soluția ideală pentru transport urban modern: autonomie ridicată, independență față de infrastructura de încărcare și emisii zero. Clujul va continua modernizarea flotei și trecerea la transport ecologic”, au declarat reprezentanții companiei de transport.

Dacă totul merge conform planului, clujenii ar putea urca în noile autobuze cu hidrogen începând din 2027.