Un incident violent a avut loc în noaptea de 26 spre 27 octombrie, în municipiul Gherla. Polițiștii au fost chemați după ce un bărbat a provocat scandal la domiciliul său, potrivit IPJ Cluj.

Acesta a refuzat să colaboreze cu forțele de ordine și a fost transportat cu ambulanța la o unitate medicală, pentru internare nevoluntară. Ulterior, bărbatul a părăsit spitalul fără acordul personalului și s-a întors acasă, unde a continuat scandalul.

La a doua intervenție, bărbatul a devenit agresiv și a lovit un agent de poliție. Din fericire, polițistul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Luni, suspectul a fost reținut și prezentat în fața Judecătoriei Gherla. Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Reprezentanții IPJ Cluj au precizat că incidentul a fost gestionat conform procedurilor legale, iar ancheta este în desfășurare.

Sursa: Realitatea de Cluj