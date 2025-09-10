Participarea la programele de recuperare pulmonară este încă scăzută, deși reprezintă o componentă esențială în managementul eficient al bolilor pulmonare cronice, a declarat, miercuri, medicul pneumolog Beatrice Mahler de la Institutul ‘Marius Nasta’.

‘Este important ca și în sistemul de sănătate românesc să se implementeze strategii pentru a crește accesul și conștientizarea privind beneficiile recuperării pulmonare, asigurând astfel o îngrijire holistică și eficientă pentru pacienți cu afecțiuni pulmonare, centrată și pe îmbunătățirea calității vieții’, a subliniat medicul într-un mesaj pe Facebook.

Printre provocările pentru accesul la servicii de recuperare pulmonară se numără lipsa de informare atât în rândul pacienților, cât și al profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la aceste programe și unde se pot accesa și accesul limitat – numărul insuficient de centre specializate integrate de recuperare pulmonară.

‘Ca medic pneumolog consider că recuperarea pulmonară reprezintă o etapă esențială în îngrijirea pacientului. Recuperarea pulmonară nu este un lux, ci o necesitate în parcursul medical al pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice sau acute. Recuperarea pulmonară poate reprezenta în anumite cazuri o punte de legătură ce trebuie parcursă între tratament și revenirea la o viață activă și autonomă’, a recomandat Beatrice Mahler.

Beneficiile sunt direct resimțite de pacient și constau în creșterea toleranței la efort, scăderea riscului de exacerbare infecțioasă, reducerea simptomelor precum dispneea și oboseala și creșterea calității vieții.

În general, planul de recuperare pulmonară are mai multe paliere:

* ajustarea terapiei bronhodilatatoare;

* verificarea modalității de utilizare a dispozitivelor de inhalat;

* ajustare nutrițională, în funcție de masa musculară a pacientului, deficitul sau excesul ponderal;

* program de exerciții fizice adaptat gradului de decondiționare fizică, evaluată prin proceduri specifice;

* însușirea unor tehnici de respirație suportive pentru efortul respirator pe care boala cronică pulmonară îl induce;

* tehnici de relaxare cu ajutorul tehnologiei.

Recuperarea pulmonară este recomandată pacienților cu BPOC, astm, fibroze pulmonare, dar și celor care au trecut prin infecții severe, COVID-19, pneumonii sau intervenții chirurgicale toracice.

AGERPRES