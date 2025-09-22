Platforma online de achiziționare biletelor CFR va fi temporar indisponibilă luni, 22 septembrie, între orele 9 și 13, pentru lucrări ample de mentenanță.

CFR Călători anunță că în acest interval orar nu se vor putea cumpăra bilete online și nu se vor putea face modificări sau renunțări la călătorii.

Biletele deja achiziționate rămân valabile, însă nu vor putea fi descărcate pe durata mentenanței.

Pasagerii sunt sfătuiți să salveze biletele în format PDF ca să poată fi prezentate echipelor de control din tren.