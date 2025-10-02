Patrimoniu viu și dialog cultural în prima Biserică Ortodoxă a Clujului”, finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, derulat de Institutul Național al Patrimoniului.

Proiectul urmărește să activeze multiplele valori (istorice, memoriale, arhitecturale, spirituale și comunitare) ale monumentului, conectând diverse categorii de public (enoriași, turiști români și străini, copii, persoane nereligioase dar interesate de cultură și patrimoniu) cu patrimoniul său, pentru a transforma biserica într-un pol de dialog intercultural și cunoaștere participativă.

La nivel național, proiectul reafirmă importanța Bisericii Ortodoxe Române ca parte integrantă a istoriei moderne a României, având în vedere faptul că edificiul marchează un moment istoric – recunoașterea oficială a cultului ortodox într-un oraș multietnic și multiconfesional.

De asemenea, contribuie la consolidarea identității culturale naționale prin evidențierea unei instituții religioase ca simbol al luptei pentru afirmare spirituală, educațională și socială a românilor din Transilvania în secolul XIX.

La nivel județean (Cluj), proiectul consolidează patrimoniul ortodox clujean, evidențiind o etapă esențială în dezvoltarea urbană și confesională a orașului în context transilvănean, diversifică oferta cultural-turistică a județului prin includerea unui obiectiv istoric mai puțin cunoscut în circuite tematice și educative adaptate publicului larg și, în egală măsură, contribuie la dezvoltarea sustenabilă a turismului religios și cultural în Cluj, printr-o abordare care respectă autenticitatea și istoria multiseculară a orașului.

La nivel local, proiectul reintegrează biserica în viața comunitară nu doar ca spațiu de cult, ci și ca spațiu de memorie colectivă, educație informală și identitate urbană, promovând coeziunea socială, invitând la dialog locuitorii Clujului, turiștii și vizitatorii din alte confesiuni printr-o interpretare accesibilă, creativă și contemporană.

Acest proiect poate constitui un model replicabil de interpretare a patrimoniului religios într-un cadru laic și turistic, în acord cu politicile de valorizare a patrimoniului național.

Parteneri: Proiectul este derulat în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din ClujNapoca și Muzeul Unirii din Alba-Iulia.

Perioada de implementare: 09/2025 – 09/2026

Valoarea finanțării nerambursabile: 247.500 lei

Date de contact:

Pr. Cristian BACIU

Preot paroh Biserica Ortodoxă Sfânta Treime

Telefon: 0743 075 672

E-mail: [email protected]