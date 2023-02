Omul de afaceri Bobby Păunescu este de părere că forțele active ale societății trebuie să se unească și să acționeze astfel încât să-i facă pe politicieni și instituțiile statului să acționeze în interesul cetățeanului. În direct la „ România Suverană

„În loc să gândească la un mod în care să poată ajuta în mod direct cetățeanul, pentru că cetățeanul este important, nu bugetul statului, că și acela am văzut cum se duce, o șpagă, acolo, alta dincolo, un comision ici și colo. Guvernanții ar trebui să se gândească la asta, pentru cei care sunt vulnerabili să existe un pachet social, care să le permită să se încălzească, iar dacă cei de la Bruxelles se opun, atunci trebuie să rămânem pe poziții. NU este vorba de un fals populism, dar trebui să înțelegem că trebuie să avem grijă de cetățeni, pentru că cetățeanul este important nimic altceva, nici copacii, nici altceva.

Cetățeanul trebuie să trăiască bine, să aibă un trai decent. Deci, în mod direct hotărârea este la noi in Parlament, la noi in guvern, la Președinție. În mod normal, OMV ar trebui chemată la ordine „de mâine, această cantitate de 30%, o asigurați gratis, altfel plecați acasă”. Să nu mai dăm tot timpul vina pe alții, pe Europa, pe Franța, pe America, pe China, pe Rusia. De noi depinde, de oamenii aleși de noi. Noi vorbim de chestiuni foarte frumoase – moralitate etică, dar ele nu mai există. Am văzut în atâtea emisiuni și dezvăluiri la Realitatea Plus ce și-au putut permite și cum și-au bătut joc de români, sunt imagini cu copii care nu au o carte la școală.

S-a vorbit și de idei deosebite: Clubul Român de Presă, Garda Națională, pe care o înființăm pe model american, am luat legătura cu cei care au construit-o în SUA, pentru că avem nevoie și noi de o structură care să apere instituțiile statului, pe cetățeni, comunitățile. Aceste lucruri sunt obligatorii, pentru că dacă noi nu avem elemente de presiune asupra celor care ne conduc, ei și vor face jocurile cum vor, se uită la noi, vor râde și vor continua să facă ceea ce fac de 33 de ani. Ei bine, e timpul să spunem că așa nu se mai poate.” a declarat omul de afaceri Bobby Păunescu.