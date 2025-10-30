Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a anunțat că proiectele de infrastructură educațională din localitate avansează rapid, iar comuna a reușit să atragă aproape 11% din totalul fondurilor disponibile la nivel național pentru acest tip de investiții.

„Este un vis împlinit în sensul în care drumul parcurs n-a fost ușor. A fost anevoios, cu tot hățișul birocratic, dar suma atrasă nu este deloc mică. Floreștiul a obținut aproape 11% din ceea ce era propus pentru aceste proiecte”, a declarat primarul Bogdan Pivariu.

Edilul a subliniat că odată cu implementarea actualelor proiecte, administrația locală lucrează deja la planificarea unor noi investiții în educație — atât pentru școli, cât și pentru grădinițe și creșe.

„Odată terminată această școală, trebuie să începem alta. Avem în plan grădinițe care includ creșe, dar și o creșă nouă aflată în derulare prin CNI, amplasată în diverse zone ale comunei, pentru a răspunde nevoilor locuitorilor”, a precizat Pivariu.

Pentru a reduce traficul și a facilita accesul la educație, primăria Florești intenționează să dezvolte centre polinucleare, adică unități educaționale situate cât mai aproape de zonele de locuire.

„Ne dorim centre educaționale, grădinițe și creșe cât mai aproape de familii, pentru a diminua traficul nenecesar și a crește calitatea vieții”, a explicat primarul.

În ceea ce privește stadiul actual al proiectelor, Pivariu a menționat că mai multe grădinițe se află în diverse faze de implementare, unele în execuție, altele în stadiul de studii de fezabilitate și avizare.

„Pe măsură ce finalizăm aceste proiecte, vom comunica detalii pentru fiecare dintre ele. Discutăm strict despre investiții în infrastructura educațională — o prioritate pentru administrația locală”, a concluzionat primarul comunei Florești.