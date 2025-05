Scenariu bombă! Victor Ponta îl va ajuta pe Nicușor Dan să intre în turul 2. Anca Alexandrescu a vorbit în direct la Realitatea PLUS despre cum este posibil acest lucru.

„Nu este nimic nou. Eu am spus lucrul ăsta de când și-a anunțat candidatura domnul Ponta…că rolul candidaturii sale este de a-l băga pe Nicușor Dan în turul 2. Nu este decât o confirmare a faptului că Ponta a fost candidatul sistemului așa cum a fost și Mircea Geoană.

Am spus că Ponta este noul Geoană al acestei campanii și acum nu face altceva decât să confirme. Am dat zilele acestea, acel videoclip pe care domnul Ponta l-a făcut în luna februarie în care spunea că el sau George Simion vor salva România de sistem. Acum s-a răzgândit…nu mai este bun George Simion. Sigur, nu-l susține pe față pe Nicușor Dan, dar sunt foarte multe lucruri care ies la suprafață. Ieri, când domnul Ponta a spus că nu vrea să-l susțină pe Simion și că nu-i mai place de Simion, domnul Nicușor în loc să vină la dezbaterea pe care noi am propus-o și i-am oferit spațiu la Realitatea PLUS, s-a dus la România TV…unde ce să vezi toată presa haștagistă aplaudă prezența lui Nicușor Dan la România TV.

Nu mai cred deloc în coincidențe, pentru că domnul Ponta a fost candidatul lui Sebastian Ghiță fugarul. Este o încercare de negociere a lui Ghiță și Ponta cu Florian Coldea. Domnul Ghiță crede că așa își negociază libertatea pentru că e foarte clar că în spatele lui Nicușor Dan sunt atât Coldea, cât și Laura Codruța Kovesi.”, a spus Anca Alexandrescu, exclusiv la Realitatea PLUS.

„Tot ceea ce presupune acest sistem care timp de 10 ani s-a dezvoltat și a căpușat România pe timpul lui Băsescu. În spatele lui Ponta se află Florian Coldea și Sebastian Ghiță fugarul. Astăzi, văzând toate aceste lucruri împreună, imaginile pe care Elena Lasconi cu cei doi, cei trei, întâlnindu-se în aceeași locație sunt și mai credibile. Nu a mai revenit doamna Lasconi cu filmulețul pentru că probabil a fost presiune asupra ei și a fost îngenunchiată, dar fotografiile confirmă că a existat o înțelegere anterioară cu Coldea.

Nu știu dacă s-au întâlnit domnul Ponta cu domnul Nicușor Dan, dar este foarte clar că a existat o întâlnire a fiecăruia dintre ei cu o a treia persoană care a aranjat aceste lucruri. Nu mai este niciun dubiu, însă, eu mizez pe inteligența alegătorilor…inclusiv pe cei ai domnului Ponta pentru că mare parte din alegătorii lui Victor Ponta au votat cu el nu pentru că au crezut în Victor Ponta, ci ca o sancțiune la adresa lui Marcel Ciolacu…ei fiind în majoritate PSD-iști și nu cred că vreodată PSD-iștii vor putea vota cu Nicușor Dan. Chiar dacă securiștii din PSD s-au grăbit să iasă să spună că votează cu securiștii și LGBTQ. …s-au grăbit să iasă să spună că votează cu Nicușor Dan.

Acum îi vedem în toată splendoarea lor pe oamenii sistemului care sunt acoperiți în toate partidele pentru că sunt peste tot. Vorbim despre asta de cinci ani de zile. Da, cei care au ieșit de la PSD și domnul Fifor…Îl putem întreba pe domnul Liviu Dragnea că mi-a spus că domnul Fifor este omul sistemului. Păi, explică domnul Dragnea că știe mai bine, dacă vreți să aflați mai multe. Deci, nu vă puneți întrebări de ce ies anumite personaje din PSD să-l susțină pe Nicușor…pentru că au primit ordin pe unitate. Acesta este răspunsul.”, a încheiat Anca Alexandrescu.