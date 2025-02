Călin Georgescu a anunțat, încă de acum trei săptămâni, că omul lui Donald Trump va transmite un semnal după abuzul privind anularea alegerilor din România. Să vedem declaratia presedintelui ales.

„Eu stiu sigur ca voi castiga 100% in orice scenariu. Daca este turul doi se reia, la fel, daca este viitor, sa spunem, potential turul unu si turul, la fel. Deci nu am niciun fel de problema in acest sens. Am facut si eu niste sondaje ca sa fiu si mai sigur decat ar arata asa la prima vedere, mai ales ca foarte curand va urma un mesaj foarte categoric, fara replica din partea Americii. Eu am rabdare, si noi avem rabdare, ca sa spun asa, si o sa va spun ceva in exclusivitate, in asa fel incat acest mesaj foarte hotarat sa fie si pe placul celor obisnuiti sa faca aport la stapan.

Lucrurile o sa fie foarte clare. Aici discutam de un fenomen, nu de un accident. Donald Trump. Si precizez ca atunci cand spui Donald Trump spui si JD Vance. Din punct de vedere profesional spui Donald Trump si JD Vance. O sa vedeti mai tarziu, poporul roman va vedea importanta acestui om. Aici este punctul cheie, si o sa vorbesc de Vance cand va fi momentul.

CITEȘTE ȘI Vicepreședintele SUA critică anularea alegerilor din România: ”Democrația din România poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari”

Cert este ca Heritage Foundation, de unde practic se extrag toate capetele si liderii luminati politic, de unde a venit si Vance si altii, este un puct cheie al Americii, si Vance joaca un rol foarte important in acest subiect, nu doar Donald Trump. Este o echipa foarte structurata pe termen lung si viitorul o va demonstra ce va spun acum.

Insa, pe partea cealalta, vedem si niste lucruri hilare care se poarta, ca delatorii de ieri ai lui Trump sunt adulatorii de azi. Sa vedem cu foate mare atentie faptul ca Europa este lasata undeva sa dospeasca, sa intre intr-o zona de cutremur aproape. Adica nu sunt interese serioase in Europa din partea lui Trump decat in cateva puncte cheie, sa fie foarte clar. Dospeste o revolutie.

Si trei, vor fi negocieri foarte dure pe care le intrevad. Si aici inainte sa intram in subiect as putea sa va fac o dezvaluire personala: Am contacte extrem de consistente la persoane de decizie, la cei care conteaza, subliniez, care nu trebuie sa fie neaparat cei de pe ecrane. In Europa si in mod special in America, in asa fel sa stiu din timp ceea ce urmeaza, atat in Europa cat si in America. Si aici definesc America lui Trump un reper, si partenerul strategic consistent si total pe care Romania trebuie sa il aiba”, a spus Călin Georgescu într-un interviu cu Marius Tucă.

Călin Georgescu: „În ziua în care JD Vance critică România, CCR ne arată că nu dă doi bani pe democrație!”

Sursa: Newsinn