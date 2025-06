Manevră totală a sistemului plănuită pentru a-l ataca pe Călin Georgescu. Acesta a fost chemat, astăzi, la Parchet, pentru noi audieri. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, a fost anunțat de către procurorul de caz, Marius Iacob, că i se schimbă calitatea de suspect în cea de inculpat, în ultimul dosar fabricat la comandă. Procurorii caută noi probe impotriva sa.

Realitatea PLUS transmite LIVE VIDEO imagini de la fața locului:

„Minciuna se va arde de una singura. Eu raman constant in demnitatea iubirii de oameni. Am incredere in poporul roman, il vad, il simt, sunt convins ca indrazneala tuturor care sta in geniu si noblete va triumfa pe un fond in care acest regim, atat in Romania, cat si in multe alte tari, in special in Europa, va cadea. Asa incat este ca pe vremuri in care lupta se duce impotriva unui regim colonial, neocolonial, si in care structurile neoliberale au acaparat viata oamenilor. Dar asta nu va dura foarte mult, lucrurile sunt in miscare. Raman constant ca America si presedintele Trump este un mare lider, stiu ce au de facut si foarte curand vor ajuta la caderea reguimurilor neocoloniale”, a declarat Călin Georgescu, la ieșire.

Sute de oameni s-au strâns în fața parchetului General, pentru a-și arăta sprijinul pentru Călin Georgescu. Oamenii strigă „Călin Georgescu președinte!” și „Justiție, nu corupție!”.

Oamenii l-au întâmpinat cu mesaje de susținere și flori, au scandat „Călin Georgescu președinte” și i-au strâns mâna.