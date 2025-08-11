Călin Georgescu a ajuns în această dimineață în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. De acum înainte, liderul suveraniștilor va trebui să meargă la IPJ Ilfov în fiecare luni pentru a da cu subsemnatul în fața oamenilor legii privind măsura controlului judiciar. Georgescu a fost întâmpinat de zeci de susținători. Jandarmii s-au mobilizat și ei.

UPDATE 10:15 – Călin Georgescu, despre scandalul Anastasiu: ”Interesantă asta. E puțin la un alt nivel la ce am dat eu răspuns, dar vă dau răspuns. Știți care este norocul infractorului în această țară? Că serviciile secrete în România nu mai există.

Îmi aduceți aminte de o zicere a lui Păstorel Teodoreanu care spunea așa: Din Arad până la Iași se resimte lipsa sării, fiindcă tot mai mullți ocnași au ajuns în fruntea țării”

UPDATE 10:10 – Călin Georgescu: ”În decembrie sistemul s-a deconspirat”

”Cu înțelepciune ar trebui să luăm aminte, cel puțin din data de 6 decembrie anul trecut, sistemul s-a decosnspirat și asistăm la un spectacol grotesc în care prostia urlă, adevărul așteaptă, iar minciuna fură realitatea.

Așa că eu amintesc de vorbele marelui Abraham Lincoln: Poți minți câțiva oameni tot timpul și toți oamenii o perioadă, dar nu poți minți toți oamenii tot timpul.

Și pe acest fond sistemul politic românesc a adoptat demorcrația de fațadă, în goana lor teribilă după bani și putere, însă nu a înțeles că sufletul democrației este suflet creștin, adică cel al sacrificiului în favoarea obștii, de care niciun politician român nu a fost pătruns până astăzi.

De altfel, sincer vorbind, într-o discuție de 5 minute cu un politician român te vindeci de democrație. Eu spun că democrația neancorată în Dumnezeu nu există. Și pe acest fond se dau legi prin care femeile însărcinate în România și mamelor cu copii li se fură asigurări de sănătate, alocațiile. Satul jefuiește prin impozitare până și pe cei nenăscuți.

Am un mesaj pentru ei: Chemarea de a fi mamă și tată, de a fi părinți, nu stă în decizia unui pseudocult sau un analfabet spiritual.

Însă, mamele cu copii, pensionarii, nu au fost părtași la hoția din ultimii 35 de ani, dar sunt obligați să plătească furtul oribil al acestui stistem politic mizerabil și trădător, evident cu compilictatea unui Occident degenerat și torționar.

Cert este că în România, astăzi, nu se mai plătesc impozite pe o viață demnă, ci pe impozitul prin care oamenii supraviețuiesc. Adică jugul acesta fiscal-bugetar, total absurd și opresiv cade exclusiv pe cei cu venituri mici, mijlocii și pe antrepronorul român cinstit și corect.

De aceea vă spun că nu suntem lipsiți de resurse, dar suntem lipsiți de libertate și de aceea, în România, este libertate fără aripi încă, și în mod special ura declanșată de sistem în societate.

Ura să știți că nu luminează, doar arde și doar lumina conștiinței și empatia o pot stinge. Eu spun așa: Cu răbdare trecem marea ignoranței violente. Sigur, este greu de înțeles, ușor este să urăști de frică de ce nu înțelegi.

Transmit poporului român următorul lucru: Fiți credincioși idealurilor voastre și rămâneți demni. România nu este pedepsită e trezită.

UPDATE 10:02 – Calin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov.

UPDATE 10:00 – Desi s-a modificat si ziua si ora de control judiciar, o multime de oameni au venit sa il sustina pe Calin Georgescu. „Justitie, nu coruptie!” si „Calin Georgescu presedinte”, striga oamenii.

O mobilizare de forte de ordine poate fi sesizata la fata locului. Au fost montate si garduri.

Surse precizeaza pentru Realitatea PLUS ca aceasta modificare din cadrul masurii preventive de control judiciar a fost facuta pentru o mai buna organizare. In schimb, sistemuls e teme de sustinerea masiva a romanilor care vine oriunde ar fi Calin Georgescu.

UPDATE 9:00 – Zeci de oameni au venit sa il sustina pe Calin Georgescu. Oamenii sunt revoltati de tot ceea ce i se intampla acestuia.

„Suntem alaturi de el. El mereu a spus <<Poporul are puterea>>. Deci puterea sta la popor. Lumea trebuie sa constientizeze ca daca noi suntem uniti, nu ne pierdem tara. Suntem intr-o situatie in care noi trebui sa luptam, sa fim uniti pentru ca altfel Romania nu va mai fi ce a fost. Noi suntem alaturi de Calin Geogrescu”, este mesajul transmis de roman venit, luni, inca de la primele ore ale diminetii in fata sediului IPJ Ilfov.

ȘTIREA INIȚALĂ

Călin Georgescu urmează să ajungă la sediul IPJ Ilfov pentru a da cu subsemnatul în fața polițiștilor privind acea măsură de control judiciar.

De această dată, el se prezintă lunea și nu miercurea, așa cum era prevăzut până acum. Această schimbare nu a fost justificată de procurori.

Se așteaptă un număr tot mai mare de susținători ai lui Călin Georgescu la sediul IPJ Ilfov. Totodată, un număr mare de jandarmi va fi prezent acolo.

Susținătorii lui Georgescu au fost la semnarea controlului judiciar, dar și în momentul în care acesta s-a prezentat în fața instanțelor. Rămâne de văzut care va fi atmosfera în momentul în care Călin Georgescu se va prezenta în fața polițiștilor.