Cardurile de sănătate nu au putut fi accesate, din nou, vineri, au anunțat medicii de familie. Astfel că nu pot fi prescrise tratamente, pentru că furnizorii de servicii medicale nu pot verifica dacă pacienții sunt asigurați. În plus, medicii nici nu au fost avertizați că ar putea fi probleme cu sistemul informatic. Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, îi contrazice și spune că blocajul a fost scurt și că a fost trimis o avertizare. Ce s-a întâmplat de fapt?

Vineri a picat din nou sistemul informatic al cardului de sănătate. Medicii de familie au reclamat că nu pot elibera rețetele pentru pacienți și că nici măcar nu au fost avertizați de CNAS dacă este vreo problemă.

Pacienții pot beneficia de rețete decontate numai dacă furnizorii de medicamente pot verifica dacă aceștia sunt asigurați.

Sistemul informatic a costat 100 de milioane de euro, motiv pentru care autoritățile au anunțat în numeroase rânduri că nu vor renunța la el.

Președintele CNAS îi contrazice pe medicii de familie și spune că a fost trimisă o avertizare, dar că aceștia nu au mai „văzut-o” pentru că blocajul a fost rezolvat foarte repede.

„A fost facuta informarea, dar nu au mai vazut atentionarea pentru ca s-a reparat repede”, a declarat Adela Cojan la Realitatea PLUS.

Blocajul nu a influentat eliberarea retetelor, spune președintele CNAS.

„În cursul dimineti ide azi am fost informati ca in intervalul 8.00-9.00 dimineata a fost blocat. Intr-adevar a fost blocat, a generat o disfunctionalitate. Acea ora de disfunctionalitate a putut fi fructificata si a putut fi utilizata de toti furnizorii de servicii medicale, inregistrarea offline a serviciilor medicale, care pot fi apoi ridicate in sistem in interval de 72 de ore lucratoare”, a explicat președintele CNAS.

Președintele CNAS a făcut un anunț în premieră, vineri, la Realitatea PLUS, și anume că au fost semnate contractele de mentenanta si ca nu vor mai fi probleme din martie, mai ales ca viteza de lucru în cabinetele medicilor de familie va creste considerabil.

„Am reusit sa semnam contractele pentru continuarea mentenantei, urmand ca in maximum două saptamani sa crestem capacitatea de rememorare a sistemului informatic. Stim ca, la nivelul medicilor de familie, vitezele de lucru sunt mici si de aceea asta e priorrâitatea noastră – creșterea vitezei de lucru”, a mai spus Adela Cojan la Realitatea PLUS.