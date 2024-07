Omul de afaceri Cătălin Hideg, denunțătorul lui Florian Coldea, a reacționat după ce a aflat că fostul număr 2 în SRI i-a făcut o plângere penală. Într-o intervenție în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Hideg a apreciat că gestul lui Coldea este o tentativă de a-l intimida, dar a dezvălui că este posibil să apară și stenograme cu interceptări ale discuțiilor purtate direct de Coldea.

Întrebat de jurnalista Anca Alexandrescu dacă noua mișcare a generalului negru este o încercare de a-l intimida, Cătălin Hideg a afirmat „Categoric, da!”.

„Domnul Coldea spune că eu am indus în eroare anchetă penală. Să spună atunci de ce a primit banii de la domnul Trăila si Dumbravă. Și care a fost motivul pentru care a fost plătit el în această ecuație. Nu-i este rușine să nu-și recunoască vina, că eu am fost condamnat din vina lor. A primit bani de la mine prin intermediul unui avocat”, a afirmat omul de afaceri, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Cătălin Hideg a relatat și cum a intrat în scenă avocatul Rareș Dan, vărul generalului Coldea, pe filiera omului de afaceri chinez Wang Yan.

„La 4-5 zile din momentul în care l-am cunoscut pe domnul Coldea la terasa din nordul Capitalei care-i aparținea domnului Yan m-a sunat (Yan – N.R.) că vrea să vină să mă vadă neapărat. A venit chinezul cu un avocat. Domnul Rareș Dan. Am stat, am mâncat o brânză cu roșii, o friptură. La un moment dat mi-a spus că Rareș Dan vrea să vadă platforma Sanimed, ca este interesat să cunoască acest obiectivul.

A. Alexandrescu: Nu știați ca are legături cu Coldea?

C. Hideg: Nu știam, dar am aflat ulterior.”

HIDEG aruncă bomba: Yan avea pe telefon convorbiri cu Coldea, probabil vor apărea și STENOGRAMELE

Anca Alexandrescu: Ion Alexandru (numele românizat al lui Wang Yan) nu a recunoscut, la prima audiere, că îl cunoaște pe Rareș Dan. De ce?

Cătălin Hideg: Nu știu. Înțeleg că voi fi chemat și eu din nou la DNA să lămurim acest lucru. Eu am fost întrebat de procurori dacă Rareș Dan a fost într-adevăr la mine în curte, pentru că din înregistrările și stenogramele convorbirilor pe care dl. Yan le-a avut pe telefon când s-a făcut percheziția informatică rezulta că acest îi spunea dl. Coldea că vine la mine cu avocatul Rareș Dan pentru a vorbi despre problema mea în justiție.

Anca Alexandrescu: Deci spuneți că pe telefonul lui Ion Alexandru s-au găsit înregistrări în care acesta îi spunea lui Coldea că vine cu Rareș Dan la dvs acasă pentru problema dosarului dumnevoastră?

C. Hideg: Da. O să vedeți probabil, în curând, și stenogramele și comunicatul DNA.