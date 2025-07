Curtea Constituțională a României a discutat, astăzi, sesizarea AUR în legătură cu Legea austerității, adoptată prin angajarea răspunderii Executivului.

CCR a respins contestația depusă de AUR privind Legea austerității: măsurile sărăciei sunt constituționale. Legea se duce la președintele Nicușor Dan pentru promulgare și, începând cu 1 august, urmează să vedem efectele acesteia.

AUR susține că „este o lege toxică, profund nedreaptă și profund neconstituțională, care reprezintă un abuz de putere comis cu cinism și dispreț față de români și față de principiile care guvernează o democrație autentică”.

„Guvernul a folosit abuziv procedura angajării răspunderii pentru a impune un pachet eterogen de măsuri care afectează grav milioane de români, fără o dezbatere reală în Parlament. Invocarea urgenței este un fals grosolan: deficitul bugetar nu a apărut peste noapte, iar Guvernul a avut ani la dispoziție să intervină prin mecanismele democratice normale. Ce face Bolojan? Împachetează tăierile, discriminările și umilințele în aceeași lege, o bagă pe gât Parlamentului și pretinde că e „reformă”.

Legea atacată la Curtea Constituțională este un festival al sărăciei, al inechităților și al haosului legislativ: se elimină facilitățile pentru familiile cu copii – sabotaj direct la adresa politicilor demografice și a viitorului țării, se îngheață salarii și se anulează compensațiile legale pentru concediile neefectuate, se eșalonează hotărârile judecătorești definitive – un atac fără precedent asupra justiției și separației puterilor în stat, se menține personalul militar la limita subzistenței – semnal clar că acest Guvern nu respectă nici armata, nici demnitatea națională. În paralel, cinci vicepremieri și sute de sinecuri bugetofage își mențin privilegiile intacte. Guvernul cere \”austeritate\” celor care abia supraviețuiesc, în timp ce sinecuriștii se plimbă în mașini de lux plătite din banii contribuabililor”, afirmă AUR.

În opinia acestui partid, legea „nu doar că este neconstituțională, este periculoasă”, pentru că „deschide calea unei guvernări în care Executivul face legi fără control parlamentar, ignoră Constituția, ignoră drepturile cetățenești și subminează autoritatea justiției”.

„AUR cere Curții Constituționale să respingă în totalitate această lege și să apere principiile fundamentale ale statului de drept. Am depus și susținut în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a venit cu acest pachet fiscal pentru sărăcirea românilor. Nu AUR a creat criza. Nu AUR a îndatorat România pe 30 de ani. Nu AUR a îngropat economia în pandemie. Vom continua cu toate armele legale și democratice posibile. În august. În septembrie. În fiecare lună dacă va fi nevoie”, au transmis reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor.

Prima moțiune de cenzură cu care s-a confruntat Guvernul condus de Ilie Bolojan de la instalarea în funcție a fost respinsă pe 14 iulie de plenul reunit al Parlamentului, înregistrându-se 134 de voturi „pentru” și patru voturi „împotrivă”, dintr-un total de 138 de voturi exprimate.

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă era necesar un număr de 233 de voturi „pentru”.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată de Opoziție, după ce Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe primul pachet de măsuri fiscale, menit să reducă deficitul bugetar. Moțiunea de cenzură s-a intitulat \”Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit\” și a fost semnată de 131 de parlamentari de la AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați.

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 7 iunie pe primul pachet de măsuri fiscale. Două zile mai târziu, AUR a anunțat depunerea moțiunii de cenzură, pe motiv că Guvernul „a uzurpat puterea legitimă și a batjocorit voința de reprezentare a poporului român” și, ca urmare, „trebuie să dispară cu tot aparatul său de propagandă, mincinos și toxic”.

La dezbaterea moțiunii de cenzură în plenul reunit al Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a afirmat că România are deja primele semnale pozitive privind economia.

„Îi întreb pe colegii din Opoziție, în afară de un exercițiu politic pe care l-au bifat și pe care îl înțeleg, ce rost are această moțiune? Ar vrea dânșii să ne oprim și să ne întoarcem de unde am plecat? O bună parte din lucrurile pe care le semnalează colegii din Opoziție sunt știute, altele sunt exagerate sau greșit interpretate. Ne spune moțiunea că România are un deficit mare, că au crescut chletuielile statului – știm acest lucru. De aceea suntem aici – să corectăm aceste neajunsuri, din acest motiv ne-am angajat răspunderea. Dânșii au îmbrăcat aceste cifre într-un limbaj colorat, în slogane și în acuze aduse Guvernului. Eu înțeleg critica pe care Opoziția o face Guvernului, este rolul ei și dreptul ei. Am făcut însă un apel la partidele din Opoziție să fie parte la soluție, nu la problemă. Înțeleg că dânșii nu sunt de acord cu ce propune Guvernul, dar atunci care sunt soluțiile?”, a transmis Bolojan.

Președintele Camerei Deputaților, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu, a susținut, în plenul Parlamentului, că AUR nu vrea să pice Guvernul, deoarece știe foarte bine că nu are \”nicio alternativă\” și \”niciun plan coerent\” pentru România.

Potrivit Constituției, Executivul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege (articolul 114). În situația în care Guvernul nu a fost demis prin moțiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Executiv, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Guvern (articolul 114 din Constituție).