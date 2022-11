Medicii incep sa recomande mai multe testari. Incepem sa fim mai atente la stilul de viata, vedem unde avem de lucrat. De la 40 de ani se mai adauga anumite analize anuale recomandate, de la 50 creste si frecventa cu care e bine sa le facem.

Si de aici incolo e bine sa fim cat mai atente si orientate spre a preveni, pentru ca a trata devine mult mai anevoios.

Obiceiurile pe care le dezvoltam in copilarie si in adolescenta sunt cele care ne urmeaza pe tot parcursul vietii. Asa ca, daca esti mama sau ai in familia ta o adolescenta, asigura-te ca intelege faptul ca analizele sunt o normalitate si include-le in rutina voastra anuala.

