Pe 11 iulie 2022, Qurium.org, site-ul unui ONG internațional cu sediul în Suedia, a postat o așa-zisă anchetă asupra modului în care s-ar fi pus la cale o operațiune de compromitere a ziaristei Emilia Șercan. Ulterior, pe 13 iulie 2022, Șercan anunța, într-o postare pe contul personal de Facebook, că “investigația pe care autoritățile române refuză de 146 de zile să o facă a fost realizată de Qurium, o fundație non-profit din Suedia, care “sprijină organizațiile media care operează în regimuri represive””. Mai mult, ziarista nota că la adresa sa a fost declanșată o “operațiune de kompromat, pusă la cale în luna februarie împotriva sa, după ce a scris că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat, ale cărei fire “duc către grupul Realitatea Plus, nu numai către infractorul condamnat și fugar Cristian Rizea”.

Iată ce notează, însă, site-ul invocat de pseudo-jurnalista Emilia Șercan: “The personal photos of Romanian investigate journalist Emilia Șercan were published by the Moldovan website realitateadinmoldova{.}md on 17th of February 2022 but when the journalist tried to investigate who was behind the leak, the Romanian police pointed to the “ghost” site patrianoastra[.]com as the original source. Four days after the pictures were published on the Moldovan site, the Romanian police produced a 29 pages document describing the timeline of events and framing the website patrianoastra[.]com as the site that first published the screenshot and the pictures, and placing the time of publication to the 17th of February 2022 at 5:45am.”

“Fotografiile personale ale jurnalistei române de investigație Emilia Șercan au fost publicate de site-ul moldovenesc realitateadinmoldova{.}md pe 17 februarie 2022, dar când jurnalista a încercat să investigheze cine se afla în spatele scurgerii, Poliția Română a indicat site-ul „fantomă” patrianoastra[.]com ca sursă originală. La patru zile după ce pozele au fost publicate pe site-ul din Moldova, Poliția Română a prezentat un document de 29 de pagini în care era descrisă cronologia evenimentelor și a indicat site-ul patrianoastra[.]com drept site-ul care a publicat pentru prima dată captura de ecran și imaginile și a stabilit ca dată de publicare ziua de 17 februarie 2022, ora 5:45.”

Așadar, Poliția Română a prezentat un document de 29 de pagini – rezumatul unei investigații, cel mai probabil. Asta înseamnă că minciuna Emiliei Șercan, pseudo-jurnalista care încearcă prin orice mijloace, fără succes însă, să se victimizeze, a fost anulată din start. De fapt, dacă ar fi să ne orientăm cronologic, concluzia analizei site-ului Qurium.org a fost ignorată și denaturată, CU BUNĂ ȘTIINȚĂ, chiar de Emilia Șercan, pe contul personal de Facebook, având în vedere că postarea a fost făcută la două zile de la apariția respectivului material. Rămâne de văzut și cu ce intenție a făcut-o…

În aceeași postare pe Facebook, Emilia Șercan face acuzații grave la adresa trustului Realitatea:

” Firele operațiunii de kompromat (…) duc către grupul Realitatea Plus, nu numai către infractorul condamnat și fugar Cristian Rizea.”

“Investigația experților suedezi aduce dovezi pentru lucruri care anterior existau doar la nivel de intuiție: în operațiunea de kompromat este implicat și grupul media Realitatea Plus, care în februarie a avut rolul de a amplifica răspândirea pe internet a fotografiilor care mi-au fost furate.”

Emilia Șercan vine în spațiul public cu intenția vădită de a denigra imaginea unuia dintre cele mai mari trusturi de PRESĂ LIBERĂ din România, Realitatea Media, bazându-se pe “intuiție”.

Șercan își continuă apoi atacul furibund pe Facebook: “Imaginile publicate în februarie pe site-ul deținut de Rizea au fost republicate la 20 iunie de realitateadinmoldova[.]net, un portal online al cărui domeniu, respectiv server sunt înregistrate pe numele a doi dintre copiii lui Maricel Păcuraru, proprietarul din umbră al postului de televiziune Realitatea Plus.”

Șercan insistă, așadar, voit, asupra trustului de presă Realitatea Media, invocând numele lui Maricel Păcuraru și făcând trimitere la doi dintre copiii săi. Cu ce intenție, însă? Și în numele căror DOVEZI?

Revenind la așa-zisa anchetă apărută pe site-ul Qurium.org – dacă nu ar fi jenantă, ar fi de-a dreptul hilară -, faptul că un site folosește un IP din aceeași clasă cu alte site-uri nu înseamnă că există vreo legătură între ele, de orice natură. Pur și simplu acesta este principiul hosting-ului.

Ceea ce este de o GRAVITATE COLOSALĂ, însă, este faptul că site-ul Qurium.org pune la îndoială și, ulterior, chiar contrazice raportul oficial al Poliției Române, fără să prezinte probe concludente, făcând, în tot acest timp, referire la o așa-zisă anchetă care are ca subiect un backup complet al site-ului patrianoastra.com, fără să menționeze, nici măcar în treacăt, de unde și în ce calitate a obținut ONG-ul respectiv backup-ul complet al site-ului care NU mai era activ.

O lună nouă, un capitol nou al atacului Emiliei Șercan

Iată ce nota Emilia Șercan tot într-o postare pe Facebook, datată 7 august 2022:

“În urmă cu câteva zile, în emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus a fost prezentată o așa-zisă investigație prin care s-a dorit demontarea expertizei criminalistice făcute de Fundația Qurium din Suedia, expertiză care arată două lucruri importante în legătură cu operațiunea de kompromat a cărei victimă am fost și pe care procurorii români doar se fac că o investighează:

– captura de ecran pe care am dat-o poliției pe data de 17 februarie la ora 10:29 a fost publicată prima dată de site-ul infractorului fugar Cristian Rizea la ora 14:51, deci captura s-a scurs din poliție;

– Grupul Realitatea Plus a fost implicat în operațiunea de kompromat, amplificând distribuirea kompromatului, dar și distribuind printr-un site propriu fotografiile mele furate.

Teza prezentată de Anca Alexandrescu a fost că cineva, care e deranjat de lucrurile care se spun la Realitatea Plus, încearcă să târască postul TV „într-un mod josnic […] în scandal[ul] de kompromat al Emiliei Șercan”.

Grupul Realitatea Plus a fost implicat în operațiunea de kompromat, amplificând distribuirea kompromatului, dar și distribuind printr-un site propriu fotografiile mele furate.”

Așadar, iată că Emilia Șercan revine sistematic și insistă în acuzații la adresa trustului Realitatea. Cu ce intenție, însă? De când este interzisă preluarea unei informații publice, în interes pur jurnalistic, deontologic, cu citarea sursei? Nu cumva asta sună a CENZURĂ?

În plus, aceasta invocă o “expertiză criminalistică” făcută de Fundația Qurium din Suedia, termenul definind, însă, cu totul altceva.

Ce sunt examinările criminalistice?

“Examinări ale unui obiect sau ale unei situații care necesită cunoștințe de specialitate într-un anumit domeniu specializat, efectuate de un expert criminalist (cunoscut și ca specialist în expertiză criminalistică).

Experții criminaliști nu interpretează legea și nici nu analizează modul în care aceasta este aplicată. În majoritatea țărilor din UE, aceștia sunt fie angajați de către o instituție de expertiză criminalistică de stat, fie își desfășoară activitatea pe cont propriu.

Sarcinile și responsabilitățile experților criminaliști și dreptul acestora de a efectua examinări criminalistice sunt prevăzute în legislația națională. Majoritatea țărilor prevăd cerințe (educație, formare și/sau certificare) pentru recunoașterea ca expert criminalist și pentru efectuarea examinărilor criminalistice într-un anumit domeniu.

“Rezultatele unei examinări criminalistice sunt prezentate în detaliu într-un raport de expertiză criminalistică (cunoscut și sub numele de aviz al unui expert). În acest document, expertul criminalist utilizează rezultatele unui studiu științific sau al unei examinări fizice a unui obiect sau a unei situații pentru a oferi răspunsuri motivate la întrebările formulate de către persoana responsabilă de proceduri (de exemplu, anchetatorul sau procurorul) sau de către instanță.

Examinările criminalistice pot fi efectuate în contextul unor proceduri penale, administrative sau civile, fie ca parte a cercetării din etapa premergătoare judecății (de obicei la cererea unui anchetator sau a unui procuror), fie în cursul cercetării efectuate de instanță (la cererea instanței)

Sursa: https://e-justice.europa.eu/550/RO/forensic_experts

Contrar opiniei Emiliei Șercan, spicuim aici tot din respectiva postare făcută de aceasta pe Facebook – “Dacă vă întrebați de ce se agită cei de la Realitatea Plus” – trustul media nu face altceva decât să demonteze, CU DOVEZI, teza începută și susținută până în pânzele albe de un profesor plagiator, cu o pregătire profesională îndoielnică. Realitatea Media s-a găsit, peste noapte, într-un vârtej al unor acuzații fără precedent și este hotărâtă să lupte pentru dreptate și adevăr.

Reamintim că, în urmă cu puțin timp, Realitatea Plus a transmis “faptul că Domnul Cristian Rizea nu este angajat al entităților trustului, ci se află într-o relație strict comercială cu Realitatea Media, prin societatea Realitatea – PHG SRL cu sediul în Republica Moldova, al cărui coproprietar este.

Potrivit relațiilor contractuale, site-urile deținute de către Realitatea – PHG SRL, în care Domnul Cristian Rizea este coproprietar, sunt găzduite, din punct de vedere tehnic, de serverele aflate în proprietatea trustului Realitatea. Este o chestiune strict tehnică, Realitatea Media nu este implicată în politica editorială a publicațiilor Domnului Rizea.”

În plus, Emilia Șercan a fost invitată să intervină în emisiunile Realitatea PLUS ori de câte ori Cristian Rizea sau un invitat i-a pronunțat numele, dar a refuzat de fiecare dată.