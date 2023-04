Mai multe statistici arată că românii aruncă jumătate din mâncarea cumpărată în fiecare an. 40 % din bugetul unei case se duce pe mâncare, dar numeroase date arată că 20 la sută este risipit. România este pe locul 9 într-un top mondial al risipei alimentare.

De Paște sau de Crăciun, zile de naștere sau onomastice, o cină cu prieteni dragi sau o aniversare în familie, totdeauna avem tendința de a găti prea mult. Chiar și atunci când nu avem timp pentru a găti mâncarea acasă și comandăm la băcănie sau restaurante, se întâmplă să avem mai multă mâncare decât putem să mâncăm la o singură masă. Nu este o idee potrivită să ne forțăm stomacul într-o singură zi. Pe de altă parte putem, însă, salva o mare parte din mâncare în câțiva pași simpli. Iată soluțiile cumvaplace.ro!

Congelăm ce se poate congela sau luați în considerare și varianta de a vida mâncarea rămasă. Reinventăm fripturile în sandviciuri și ouăle în salate.

Meniul de Paște este, de obicei, ceva mai simplu decât cel de Crăciun și se bazează pe ouă, brânză proaspătă, caș, ceapă verde, ridichi, drob de pui sau miel, șuncă fiartă, friptură de miel sau de pui, rață, gâscă ori curcan și pască.

Ca urmare, luând tot ce ne-a rămas în frigider după masa de Paște, putem reinventa.

Salată de crudități

Ridichi și ceapă verde cu sos de iaurt

Roșii cu brânză

Nicoise

Salate cu ou fiert

Ouă fierte cu cartofi și castraveți murați

Caesar

Salată cu ouă și verdețuri

Ouă cu sos tartar

Sandvici cu ou

Ou tocat, maioneză, ceapă verde, salată, pâine de secară

Salate cu carne rece

Cu carne de curcan și maioneză de casă

Avocado cu salată de pui

Iar dacă vă rămâne cozonac, indiferent de umplutura folosită, îl puteți transforma foarte ușor într-un alt desert.

Şi carnea de miel are parte de un tratament special. „Sfărâmăm carnea, ţesutul cărnii de miel are foarte mult colagen, am îndepărtat toată grăsimea. Vom condimenta extra friptura noastră cu puţin cimbrişor, piper, puţin mărar şi codiţe de ceapă.” – Remus Tomici, chef bucătar. Compoziţia se tăvăleşte prin făină, ou și pesment, iar apoi se prăjeşte.

Sursa: Tabu.RO