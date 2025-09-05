Președintele ACE, Charles Rivkin, a salutat acțiunea drept „o victorie răsunătoare în lupta de a detecta, descuraja și destructura infractorii care se ocupă cu pirateria digitală”.

Potrivit organizației, traficul către domeniile Streameast provenea în principal din Marea Britanie, SUA, Canada, Filipine și Germania.

Rețea internațională și arestări în Egipt

Potrivit publicației The Athletic, doi bărbați au fost arestați în El-Sheikh Zaid, lângă Cairo, sub acuzația de încălcare a drepturilor de autor. Poliția a confiscat laptopuri, telefoane, bani lichizi și carduri bancare, suspectate că erau folosite pentru operarea site-urilor.

Ancheta a scos la iveală și legături cu o companie-paravan din Emiratele Arabe Unite, prin care s-ar fi spălat 4,9 milioane de lire sterline din venituri din publicitate, precum și criptomonede în valoare de aproximativ 150.000 de lire sterline.

Fenomen greu de oprit

Ed McCarthy, directorul operațional al platformei DAZN, a declarat că „această operațiune criminală fura valoare de la sport la toate nivelurile și punea fanii în pericol”.

Cei care încearcă acum să acceseze domeniile Streameast sunt redirecționați către o pagină ACE, unde li se sugerează canale legale de vizionare.

Totuși, analiștii atrag atenția că fenomenul este departe de a fi eradicat. „Costurile ridicate pentru a urmări sportul legal sunt parte dintr-un cocktail de factori care alimentează pirateria”, a explicat Ben Woods, specialist la Midia Research.

Potrivit lui, generațiile tinere, care sunt obișnuite să consume conținut gratuit pe rețelele sociale, nu au întotdeauna resursele financiare sau stabilitatea necesară pentru a plăti abonamente multiple.