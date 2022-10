Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) găzduiește Ceremonia Gold Award a The Duke of Edinburgh’s International Award, organizată în cadrul Forumului 2022, în data de 13 octombrie 2022, în Auditorium Maximum al Universității.

Cu această ocazie, UBB îi va avea oaspeți pe Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei Române, pe Alteța Sa Regală Principele Edward (Conte de Wessex) și pe Alteța Sa Regală Principele Guillaume (Mare Duce Ereditar de Luxemburg). De asemenea, la recepție vor participa și Excelența Sa Dl. Andrew Noble (Ambasadorul Regatului Unit în România) și Excelența Sa Dl. Shajjad Rizvi (președintele The Duke of Edinburgh’s International Award Romania Foundation și Consul onorific al Regatului Unit la Cluj).

Pe parcursul ceremoniei, Contele de Wessex va premia 80 de tineri din România care au avut rezultate deosebite în cadrul programului Gold Award. Alteța Sa Regală este președintele Fundației Internaționale Award și va conduce delegația de oaspeți în cadrul evenimentului care sărbătorește realizările deosebite ale laureaților Gold Award, aducând omagiu tinerilor pentru efortul depus. Seara va include și discuții pe tema educației cu cei 600 de oaspeți internaționali, momente cultural-artistice realizate de elevii Școlii Britanice din București.

Pe lângă aceasta, în cadrul evenimentului ținut în Auditorium Maximum, UBB va desfășura o ceremonie academică de înmânare a unor medalii de onoare Majestății Sale Margareta Custodele Coroanei Române, Alteței Sale Regale Principelui Edward, Conte de Wessex și Alteței Sale Regale Principelui Guillaume, Mare Duce Ereditar de Luxemburg, pentru contribuțiile aduse în educație și societate. Evenimentul va avea loc în contextul celebrării profilului multicultural și a realizărilor academice ale Universității Babeș-Bolyai.

Evenimentul organizat în perioada 11-15 octombrie 2022, la Cluj-Napoca, de către Fundația The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, are loc la fiecare trei ani în diverse țări, reunind lideri internaționali din domeniul educației și tineri beneficiari/interesați de educație din peste 130 de state: https://dofe.ro/en/global-award-forum-2022-cluj-napoca-4/. Alteța Sa Regală Principele Edward ia parte la acest eveniment internațional ca reprezentant formal și președinte al Fundației The Duke of Edinburgh’s International Award, focalizat pe susținerea experților în educație și tinerilor.

Sursa: Realitatea de Cluj