Echipa CFR Cluj va juca în play-off-ul Conference League, după ce a învins echipa belarusă Şahtior Soligorsk cu 1-0 (1-0).

Meciul s-a jucat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca și a contat pentru manşa secundă a Turului 3 preliminar.

După 0-0 în prima manşă, desfăşurată în Turcia, campioana României s-a impus la limită, prin golul lui Jefte Betancor (37). Acesta a marcat cu poarta goală, după o pasă primită de la Gabriel Debeljuh.

Din păcate pentre echipa clujeană, atacantul croat s-a accidentat în minutul 58, după ce un jucător advers a căzut peste piciorul lui în urma unui duel aerian.

„Avem o veste tristă, foarte tristă, d-aia sunt praf. Acum am pierdut un jucător, din ce am înțeles are ceva la încrucișate, cred că 6 luni va fi out Debeljuh.

N-am cum să fiu fericit. E foarte greu să-l înlocuim pe golgheterul nostru, mai ales acum, când nu mai găsim atacanți”, a declarat antrenorul Dan Petrescu la final.

Tehnicianul s-a referit și la meciul în sine. „Am jucat cu campioana din Belarus, o echipă foarte bună, nicio diferență între noi și ei. Am înscris în prima repriză, când am fost mai buni și am avut un portar bun.

Sursa: Realitatea de Cluj