Circulaţia rutieră este restricţionată joi pe Autostrada A1 – pe prima bandă a sensului de mers către Piteşti.

Potrivit Centrului Infotrafic, până joi la ora 20:00, pe tronsonul kilometric 78 – 120, se vor aplica marcaje rutiere, iar până la ora 18:00 se va merge tot pe prima bandă a direcţiei către Piteşti, între kilometrii 41 – 42, pentru că sunt programate lucrări de asfaltare.

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure bine înainte de schimbarea benzii de circulaţie, să evite depăşirile periculoase şi să păstreze în mers o distanţă corespunzătoare între autovehicule, care să permită frânarea în condiţii de siguranţă