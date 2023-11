Preşedintele Senatului Nicolae Ciucă a declarat, luni, că măsura plafonării plăţilor cash trebuie să fie revizuită cât mai curând de Coaliție, subliniind, totodată, că ”în momentul de faţă băncile trebuie să vină şi să sprijine economia românească”. Premierul Marcel Ciolacu a convocat, luni dimineață, reprezentanții băncilor pentru a discuta despre limitarea utilizării cash-ului în România, dar și despre comisioanele băncilor care ar urma să crească.

”Eu am transmis către bănci şi transmit şi acum următorul mesaj: în România rata de intermediere este de 25 %. Raportul între între depozite şi împrumuturile pe care băncile le dau pentru investiţii este de 70%. Ca atare, în momentul de faţă băncile trebuie să vină şi să sprijine economia românească, să finanţeze, să capitalizeze sectorul de business din România pentru a putea să asigurăm dinamica şi ritmul de dezvoltare la nivelul mediului de afaceri. În aceste condiţii, în care această măsură de plafonare a plăţilor cash cu care, încă o dată, nu am fost de acord de la început, a fost o măsură luată în coaliţie, explicându-se la vremea respectivă care sunt intenţiile pentru care se adoptă o astfel de măsură, eu am discutat cu ministrul de finanţe, am stabilit şi în Biroul Politic National că această măsură trebuie să fie revizuită”, a declarat Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.

El a precizat că revizuirea „trebuie să se producă cât mai curând posibil”, liderul PNL arătând că România nu are „o reţea de bancomate echitabil şi distribuite aşa cum ar fi necesar”.



”Ştim foarte bine că pentru oamenii de afaceri timpul este o resursă preţioasă. Pentru noi, ca cetăţeni, timpul este o resursă preţioasă”, a precizat Ciucă.



Liberalul a subliniat, totodată, că decizia în coaliţie privind limitarea tranzacțiilor cash nu a fost luată unilateral.



”A fost o decizie pe care am discutat-o şi cu toţii am înţeles la vremea respectivă că este o decizie asumată, care practic contribuie la reducerea evaziunii fiscale. Ori, nu cred că cetăţeanul de rând este cel care contribuie la această evaziune”, a arătat el.



Întrebat dacă se va elimina cu totul sau se va veni cu alt plafon, Nicolae Ciucă a arătat că plafonul era oricum la 10.000 de lei.



”Ca atare, trebuie să vedem care este forma cea mai..ori să revină la zece mii de lei şi asta înseamnă că se foloseşte prevederea de dinainte, ori să vină după această consultare cu specialiştii, premierul a zis că discută cu sectorul bancar, discută cu celelalte instituţii şi la finalul acestor discuţii vom lua o decizie”, a mai spus Ciucă.