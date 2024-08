Conducerea PNL se va reuni joi pentru a discuta stadiul relaţiei cu PSD, a anunţat preşedintele formaţiunii, Nicolae Ciucă, acesta având un mesaj pentru premierul Marcel Ciolacu – să continue cu responsabilitate să guverneze ţara.

„O să avem BPN joi, pe 29 (august – n.r.), să discutăm acest aspect în forul de conducere al PNL”, a declarat luni Ciucă la Antena 3.

Întrebat dacă se referă la stadiul relaţiei cu PSD, Ciucă a spus: „Da, inclusiv această situaţie creată şi, în funcţie de argumentele fiecăruia, se va lua o decizie. Dar, încă o dată, dincolo de momentul atacului – au mai fost atacuri – poate nu la fel de virulente ca acum şi nu de amploarea celor de acum – va trebui să luăm o decizie cât se poate de înţeleaptă”.

Potrivit acestuia, stabilitatea coaliţiei de guvernare a fost şi a rămas importantă.

„Mai presus de mine, mai presus de Marcel Ciolacu, mai presus de PNL şi mai presus de PSD sau mai presus de oricare dintre partidele politice, trebuie să fie cetăţeanul român, trebuie să fie România. Ca atare, le punem pe fiecare dintre ele deasupra noastră, vedem care sunt efectele şi după aceea discutăm. (…) Există nevoia de a fi împreună şi eu cred că s-a folosit atât de frecvent sintagma \”stabilitate\”, încât la un moment dat intră într-o rutină a percepţiei şi devine, aşa, lipsită de conţinut, lipsită de relevanţă. (…) Partenerii noştri strategici şi partenerii noştri din Uniunea Europeană şi din NATO apreciază faptul că am reuşit să asigurăm această stabilitate pentru că, dacă ne uităm de jur împrejur, vedem că situaţia nu este atât de simplă. (…) Stabilitatea politică a însemnat o coerenţă a programului de guvernare care ne-a permis să reglăm absorbţia de fonduri europene. În 2021, când am preluat guvernarea, era sub 50%, 47% absorbţia de fonduri europene şi am reuşit când am terminat anul 2022 să ajungem cu ea la 77% – 11,3 miliarde de euro absorbite de România într-un an din fondurile europene”, a arătat preşedintele Senatului.

El a precizat că „se bucură foarte mult” că a venit \”\”această linie de răspuns, această linie de atac, această vehemenţă\”\” împotriva PNL, pentru că asta arată temere, teama faţă de cei cu care se confruntă cu adevărat”, iar aceştia „sunt membrii PNL”. „Avem şi un scor bun şi un trend foarte bun. (…) PNL este singurul partid din România, după Revoluţie, care peste trei luni împlineşte cinci ani continuu la guvernare”, a adăugat Ciucă.

Întrebat care este mesajul său pentru Marcel Ciolacu, Ciucă a răspuns: „Mesajul meu pentru Marcel Ciolacu este ca pentru un prim-ministru – să continue cu responsabilitate să guverneze ţara, iar ceea ce vreau să-i transmit personal îi voi transmite fie faţă în faţă, fie printr-o convorbire telefonică sau un mesaj, atunci când nu avem timp să vorbim”.

