Conform unui proiect, șoferii nu vor mai fi nevoiți să meargă la poștă, trezorerie sau primărie. Plata sancțiunilor se va putea face direct de pe telefonul mobil, imediat după primirea amenzii.

Oficialii vor ca fiecare proces-verbal de constatare a unei abateri să conțină un cod QR unic, generat în momentul aplicării amenzii. Acest cod va putea fi scanat de polițist cu un dispozitiv special, care va încărca datele în sistemul informatic. Șoferul va primi procesul-verbal în format fizic, iar dacă dorește să plătească pe loc, tot ce are de făcut este să scaneze codul cu telefonul său.

Cum va funcționa noul sistem?

Scanarea codului QR de pe procesul-verbal va deschide o pagină de plată securizată. Aici, toate informațiile vor fi deja completate automat: datele de identificare ale șoferului, suma de plată, codul IBAN și datele amenzii.

Singurele câmpuri care vor necesita completare manuală sunt cele privind codul CVV de pe card și, eventual, confirmarea plății prin aplicația mobilă a băncii. În acest fel, plata devine mult mai rapidă și comodă, reducând considerabil efortul administrativ.

Banca Națională a României trebuie să modifice anumite norme

Totuși, pentru ca acest sistem să funcționeze, este necesar ca Banca Națională a României să modifice anumite norme. Mai precis, trebuie să permită băncilor transmiterea către autorități a unor informații de identificare ale plătitorului.

Un sistem asemănător a fost deja testat cu succes la nivel local. Încă din 2021, Primăria Cluj-Napoca a implementat plata amenzilor Poliției Locale prin cod QR.

Amenzile conțin, în partea de sus, un cod unic. După scanare, se deschide site-ul primăriei, unde plata poate fi efectuată. Totuși, utilizatorii trebuie să completeze mai multe informații manual, inclusiv CNP, numele, suma de plată, data și ora procesului-verbal.

Sistemul național va prelua probabil același principiu, dar într-un format mult mai eficient și complet automatizat.

Sistemul ar putea deveni disponibil din 2026

În acest moment, proiectul este în lucru, iar autoritățile nu au anunțat un termen clar de finalizare. Potrivit declarațiilor făcute pentru ProMotor, în cadrul Ministerului de Interne sunt în desfășurare mai multe inițiative de reducere a birocrației și de actualizare a legislației rutiere.

Este posibil ca sistemul de plată a amenzilor cu telefonul mobil să devină disponibil începând cu anul 2026, dar acest lucru depinde de finalizarea infrastructurii informatice necesare și de armonizarea normelor legale. Pentru ca noul sistem să fie funcțional la nivel național, vor fi necesare investiții în echipamente, training pentru personalul operativ și integrarea cu sistemele existente de plată electronică.