La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, România continuă să plătească prețul lipsei unui centru pentru mari arși. Potrivit datelor oficiale, costul total al tratamentelor efectuate în străinătate pentru pacienții cu arsuri grave a depășit 11,6 milioane de euro.

Între 2015 și 2023, statul român a trimis zeci de pacienți în clinici din Europa, acolo unde au putut primi îngrijirile de care sistemul medical din țară nu dispune nici astăzi. Aproape 7 milioane de euro au fost cheltuite doar în ultimii trei ani, semn că problema rămâne nerezolvată.

Conform datelor CNAS, suma totală achitată până la finalul lui 2023 se ridică la 9,5 milioane de euro, în timp ce datoriile neachitate depășesc 1,6 milioane de euro. Alte peste 460.000 de euro sunt sume contestate de instituțiile de plată.

Doar în 2023 și 2024, 39 de pacienți cu arsuri grave au fost tratați în străinătate prin formularul S2, care permite accesul la servicii medicale în alte state din Uniunea Europeană atunci când tratamentul nu poate fi efectuat în timp util în România.

Formularul S2 acoperă costurile tratamentului propriu-zis, însă nu și cheltuielile cu transportul medical de urgență, cazarea sau alte costuri suplimentare. Rambursarea sumelor se face prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în baza documentelor europene de decontare transmise de țările unde pacienții au fost tratați.

La aproape zece ani de la tragedie, România nu are încă un centru complet funcțional pentru mari arși, iar spitalele existente pot gestiona doar cazuri limitate. În tot acest timp, statul continuă să trimită pacienții în străinătate, pe sume care ar fi putut construi și dota mai multe unități medicale specializate.