Centrul de Cercetări Biologice din Jibou din subordinea Ministerului Educației a devenit recent, printr-o Hotărâre de Guvern adoptată în 24 iunie 2021, parte a comunității Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).

„Nu este un secret că UBB crede în concentrări academice și apoi în diferențieri înțelepte ale misiunilor acestor concentrări. Altfel, în formule mici, jucăm sub radarul academic internațional important, oricât de performanți am fi individual, cu consecințe academice și societale negative și cu irosire de șanse și resurse. În acest sens, după comunitatea academică din Reșița, o altă comunitate academică se alătură comunității academice a UBB, împreună devenind mai puternici. Este vorba despre Centrul de Cercetări Biologice din Jibou. Colaborările dintre UBB și Centru sunt vechi și constante, așa cum este normal într-o lume tot mai globalizată, între unități academice, cu teme similare, aflate la nici 60 de km unele de altele. Așa că acesta este un demers natural, dorit de ambele entități academice. În plus, în acest fel, UBB își întărește prezența în județul Sălaj – după extensia universitară din Zalău are acum un Centru de cercetare în orașul Jibou -, dorind astfel să contribuie, împreună cu autoritățile locale, la o dezvoltare comunitară bazată pe cunoaștere și inovație în Jibou (și în Sălaj). În fine, UBB poate acum organiza rațional și eficient cea mai extinsă rețea de grădini botanice din țară (și poate chiar din țările din jur) – Cluj (Cluj-Napoca) – Bistrița Năsăud (Arcalia) – Sălaj (Jibou) -, cu rol educațional, în cercetare-dezvoltare-inovare și în relația cu societatea (inclusiv pentru stimularea turismului). Le urez noilor colegi bun venit în comunitatea UBB, mă bucur că și-au dorit și au ales acest lucru, împreună fiind de acum mai puternici pentru comunitățile noastre academice și locale și pentru competitivitatea țării”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

La rândul său, directorul Centrului, dr. Cosmin Sicora declară că „în perioada următoare, Centrul de Cercetări Biologice din Jibou va trece din subordinea directă a Ministerului Educației în subordinea UBB, cu păstrarea personalității juridice a instituției. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou este o unitate de educație și cercetare care cuprinde și Grădina Botanică „Vasile Fati”. Instituția sălăjeană are o lungă colaborare academică cu UBB, cea mai prestigioasă universitate din România, iar trecerea centrului în subordinea Universității vine ca un lucru firesc în linia dezvoltării relațiilor academice, cu beneficii de ambele părți. Prezența UBB în Jibou, prin intermediul Centrului de Cercetări Biologice, stimulează dezvoltarea, în continuare, a activității de cercetare de înalt nivel academic și creează oportunități educaționale noi, la nivel local și județean. Suntem convinși că prin prezenta UBB în Jibou se asigură continuitatea dezvoltării grădinii botanice, cu un plus de stabilitate pentru activitățile de educație și protecția mediului care se desfășoară aici. Ne bucurăm să facem parte din comunitatea UBB”.

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou are ca activitate principală managerierea Grădinii Botanice, în contextul activităților de cercetare, microproductie și a activităților muzeistice și acvaristice.

