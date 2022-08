Celebrul violonist DAVID GARRETT revine pe scenele din România, la începutul lunii septembrie, pentru două reprezentații ale concertului fabulos „ALIVE”. Concertele fac parte din cadrul turneului mondial cu același nume și vor avea loc pe 1 septembrie, pentru prima dată la BTArena din Cluj-Napoca și pe 3 septembrie la Sala Palatului din Capitală, de la ora 20:00.

Toți cei prezenți se vor putea bucura timp de două ore de un veritabil maraton muzical. Cu tehnica sa fenomenală, sunetele viorii pătrund în inimile spectatorilor încă de la primele acorduri. Pornind de la interpretările melodiilor celebre „What a Wonderful World”, „Imagine” sau „Beauty and the Beast” și continuând cu imnurile rock „Enter Sandman” sau „Paint it Black” până la hiturile pop-dance menite să ridice publicul în picioare, precum „Happy”, „Hit the Road Jack”, „Thriller”, „Bella Ciao” sau „Stayin’ Alive” cei prezenți vor fi martorii unei demonstrații unice de virtuozitate, în care talentul și creativitatea nu au limite. De asemenea, ca în toate concertele celebrului artist, muzica clasică și reinterpretările sale inovatoare vor ocupa rolul principal. Compoziții veritabile precum „Confutatis” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Dansul Cavalerilor” de Sergei Prokofiev sau „Simfonia nr. 7” de Ludwig van Beethoven sunt doar câteva dintre momentele artistice care vor completa atmosfera unor seri de neuitat.

Biletele sunt disponibile online pe Eventim.ro și Entertix.ro, precum și la casa de bilete a Sălii Palatului din București, la prețuri ce diferă în funcție de categoria de loc.

Sursa: Realitatea de Cluj