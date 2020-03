Ca urmare a pandemiei de coronavirus, ediția din acest an a Concursului Internațional Jazz in the Park, care urma să aibă loc în 1-3 mai, este reprogramată și urmează să se desfășoare în cadrul festivalului Jazz in the Park, în perioada 25-28 iunie 2020.

Această măsură este luată atât din dorința de a oferi siguranță publicului, artiștilor și voluntarilor, cât și din aceea de a contribui la păstrarea firescului unei vieți culturale în desfășurare și, implicit, de a susține activă industria de evenimente.

În funcție de evoluția situației la nivel național și european, organizatorii iau în calcul și mutarea întregului festival Jazz in the Park la începutul toamnei, mai exact în 10-13 septembrie 2020.

’’Ne pare tare rău că trebuie să vă dăm această veste, dar siguranța tuturor e cea mai importantă, motiv pentru care în acest an avem această soluție de compromis în care vom onora cele 18 trupe selectate pe o scenă în cadrul festivalului. Din respect pentru acești artiști și pentru eveniment, vă invităm să ne urmăriți pagina de facebook sau să-i căutați pe alte canale și să le ascultați măcar o piesă. Este cea mai bună selecție pe care am avut-o vreodată la concurs.

Cât despre Jazz in the Park, vrem să ne asigurăm toți urmăritorii că, atâta timp cât ni se va permite, vom produce acest eveniment în 2020, pentru că știm cât de important este pentru public, pentru oraș. Dar, ca să ajungem la acest moment, e important ca în această perioadă să respectăm directivele autorităților și să avem grijă de noi individual, precum și de cei din jur. Capul sus și, cu prima ocazie, ne vom vedea pe iarbă în parc și vom asculta dulcele jazz!’’, spune Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park și organizatorul competiției.

În timpul festivalului, pe scena special dedicată competiției vor urca 18 trupe tinere de jazz din 12 țări – Bulgaria, Elveția, Cehia, Spania, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Serbia, Ucraina și România, care au fost selectate din cele 136 de trupe înscrise în concurs de pe trei continente: Europa, America de Nord și Africa.

Acestea sunt Outhentic (BG), Gwen & Tiana (CH), Point of Few (CZ), Marcel Gidote’s Holy Crab (CZ), Sara Terraza & The Black Sheep (ES), Daniel Gassin Crossover Band (FR), Dirty Talks Quartet (FR), Yako Trio (GR), shinterz. (HU), Jazz Friends (HU), Bari Lacika Trio (HU), The Sleepers (IT), NAUSYQA (NL), Sol’s Electric Machines (NL), Radu Vâlcu Quartet (RO), NaKre (RO), Gorica & The Grooveheadz (RS) și Elevation Trio (UA).